Sur la plaine de Plainpalais, le Luna Park d’hiver se gondole sous un ciel de rêve

La réputation qui précède les forains se résume souvent par ce mot: la râlerie. Cette corporation qui donne du plaisir aux autres ne serait jamais contente de son sort à elle. Vrai ou faux? À trois jours de la fermeture du Luna Park sur Plainpalais, on va poser la question aux professionnels de la gondole pivotante, avant de récapituler la fiche ludique de ce champ de foire incontournable.

«On ne se plaint pas, on défend le métier», explique l’un d’eux sous le soleil. Il précise: «Si on ne sollicitait pas les médias pour relayer les problèmes que nous rencontrons dans la mise à disposition de l’espace public, en place et en temps, comme nous l’avons fait dans un passé récent, nous n’existerions plus.»

Ancêtres en Hollande

En chiffres et dans la bouche du délégué de l’Union des forains de Genève, Nicolas Schauerjans, cela se traduit ainsi: «Nous défendons 60 forains et 30 familles différentes vivant à 100% du métier.» Bon, d’accord. Le trentenaire souriant qui nous fait face est dans le même métier depuis cinq générations. «Mes ancêtres l’exerçaient dans le nord, aux Pays-Bas, en se déplaçant avec une arène de cirque.» Respect.

Notre homme est un bavard passionné, pas un plaintif. La preuve: «Jouir ainsi d’un site aussi grand, au cœur de la ville, en étant, de surcroît, planté sur un parking souterrain et entouré de trams et de bus, c’est juste exclusif. On ne trouve ça nulle part ailleurs en Suisse.»

Dès l’âge de 3 ans

Donc, jusqu’à dimanche soir sur Plainpalais, le meilleur garanti de ce divertissement populaire appelé joliment Luna Park d’hiver; du classique et du moderne, du vintage et du sophistiqué, du renversant et du tout doux, pour les âges débutants – il faut bien penser à la relève – à partir de 3 ans, «après avoir fait pipi», c’est toujours mieux au moment de partir à «L’Aventure», un parcours de 80 mètres jalonné de surprises amusantes.

Les cheminements sans cul-de sac – une allée centrale et deux parallèles – permettent de se déplacer d’une attraction à l’autre sans difficulté, de se fixer des rendez-vous sans méprise, de se ravitailler en route, avant (de préférence après) de se rapprocher des manèges à sensations fortes, le «Pegasus» et le «Chaos», dont les figures aériennes, vues de la terre ferme, restent quand même assez étourdissantes.

Rarement plus de 5 francs

Sachant que l’enchaînement en altitude de figures sensationnelles coûte rarement plus qu’une thune, on doit reconnaître, encore aujourd’hui, que le rapport qualité-prix, en y ajoutant le son direct (des cris et des rires mélangés), reste assez imbattable. Juste à côté, pour se déstresser, un buffet copieux de confiseries, de barbes à papa et de pommes d’amour.

Un peu plus loin, un tire-pipes dans sa dimension d’origine et ses cibles à deux balles. Les balles sont des plombs ronds de 4,4 mm et les carabines font leur âge, en poids et en taille. Si toutes les armées du monde étaient équipées ainsi, on dormirait quand même plus tranquille.

Rendez-vous fin mars

Il reste donc trois jours pour aller s’entraîner sur ce petit calibre inoffensif, admirer les éclairages à la tombée du jour, sans oublier de s’offrir une session d’auto-tamponneuses, avec les jetons dans la poche pour relancer à chaque fois la machine.

On se quitte en se donnant déjà rendez-vous au printemps. Le Luna Park revient en effet au même endroit du 28 mars au 19 avril. Il tournera pendant toutes les vacances de Pâques, contrairement à 2019, lorsque la présence du Cirque du Soleil avait rendu les forains très râleurs.