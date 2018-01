Super-riches à Genève: plus de départs que d’arrivées

La guerre fiscale se poursuit sur fond de campagne électorale à Genève. La gauche a déposé à la mi-janvier neuf projets de loi visant à recalibrer le bouclier fiscal, qui limite actuellement les impôts sur la fortune et le revenu des plus gros contribuables du canton à 60% du revenu net imposable (lire ci-contre). L’offensive socialiste a poussé l’ex-député MCG Ronald Zacharias – passé désormais au parti Genève en Marche – à créer cette semaine une association baptisée «Halte à l’enfer fiscal genevois», qui se veut le porte-parole des gros contribuables dans le débat public. L’élu estime que les attaques contre les plus fortunés, «entre 3000 et 4000 personnes qui assurent 70% des recettes fiscales du canton au titre de l’impôt sur la fortune et du revenu», nécessitent une réponse déterminée. Dans nos colonnes hier, il déclarait qu’«à son niveau actuel, le bouclier fiscal fait déjà fuir 20 à 30 grandes fortunes par an». Sa source? «Il s’agit d’une extrapolation suite aux témoignages d’amis ayant quitté le canton», reconnaît le député.

Les chiffres avancés par Ronald Zacharias sont impossibles à vérifier, en raison notamment du secret fiscal, mais paraissent exagérés, à la lumière des données fournies par l’Administration fiscale. Ainsi, «le nombre de contribuables bénéficiant du bouclier fiscal tend à augmenter régulièrement depuis son introduction», répond Roland Godel, secrétaire général adjoint du Département des finances. En 2011, le canton de Genève comptait environ 1600 bénéficiaires. Ils étaient près de 3000 en 2015.

Autre élément significatif, «le produit de l’impôt sur la fortune augmente régulièrement, et ce malgré l’introduction du bouclier fiscal», indique le Département des finances. En 2011, l’impôt sur la fortune rapportait 519,9 millions de francs à l’État. Cinq ans plus tard, la manne s’élevait à 657,3 millions.

Genève n’assiste donc pas pour l’heure à un exode massif de ses riches contribuables. Cependant, une dernière donnée fournie par l’Administration fiscale concernant les très grands contribuables ne manquera pas d’interpeller: «Si l’on prend les personnes dont l’impôt annuel dépasse le million de francs, il y a eu 46 départs de Genève et 25 arrivées nouvelles sur la période allant de 2010 à 2015», rapporte Roland Godel. (TDG)