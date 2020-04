Stationnement: «Notre mission est aussi de favoriser le changement»

Le stationnement public genevois a un nouveau chef. Succédant à Jean-Yves Goumaz, qui a pris sa retraite, Damien Zuber a repris au début du mois la direction générale de la Fondation des parkings, dont il dirigeait déjà l’exploitation depuis plus de dix ans. Le cadre de 51 ans prend ainsi la tête d’un empire de près de 30'000 places. Entretien.

Vous prenez votre poste alors que les rues sont vidées par la crise. Un contexte étrange?

Oui, mais une entreprise doit gérer des crises, la Fondation va bien et elle est organisée pour faire face. La situation est bien plus rude pour d’autres secteurs. Nous avons adapté notre offre en priorité en faveur du personnel soignant, qui bénéficie de la gratuité dans les parkings Lombard et H-Cluse. Nous avons aussi assoupli nos conditions d’abonnement pour nos clients qui souhaitaient des suspensions ou des modifications.

On pressent que la voiture du futur sera électrique et partagée. Quel impact pour vous?

Nous avons anticipé. Notre mission est aussi de favoriser le changement. Nous offrons 173 places dans 22 parkings pour la recharge des voitures ou deux-roues motorisés. Cette recharge est gratuite, mais elle deviendra sans doute un jour payante, même si on ne vise pas à faire de l’argent. Avec 79 places d’autopartage dans 13 parkings, la Fondation est le deuxième plus gros loueur de places Mobility après les CFF.

Des voitures partagées roulent davantage, stationnent moins. Le besoin de parkings va-t-il baisser?

Si ceux qui se mettent à l’autopartage n’achètent plus leur propre voiture, cela diminue bien sûr les besoins. Mais en parallèle, il est nécessaire de réduire les places extérieures pour donner de l’espace aux professionnels et aux autres mobilités: cases livraisons, pistes cyclables, voies de bus, par exemple. Dans cette optique, les places en ouvrage (ndlr: en souterrain) seront bienvenues. Par ailleurs, le taux de motorisation diminue, mais la population augmente, ce qui compense.

Quels sont vos projets de nouveaux parkings?

D’ici à 2026, nous projetons des P+R à Bernex-Vailly (d’abord un provisoire, puis un définitif), à Trèfle-Blanc, au Bachet, au P47, à la Goutte Saint-Mathieu (Bernex), aux Tuileries, pour un total de 2390 places. En outre, les vélostations vont connaître un déploiement massif ces prochaines années en Suisse et ce sera aussi le cas à Genève.

C’est une gageure de faire payer les motards et les cyclistes, qui ont longtemps parqué gratuitement!

C’est une offre très appréciée. Alors que l’offre pour les deux-roues motorisés a massivement augmenté, on a déjà une occupation proche de 50%. Il y a un fort intérêt pour avoir l’assurance de trouver sans perte de temps une place abritée des intempéries et du vandalisme. Les mêmes motivations valent pour les bicyclettes. On a déjà seize vélostations à Genève et notre application velocity sera la référence pour toutes les stations du pays, si bien que la Fondation gère désormais des sites dans d’autres cantons et nous avons même des contacts au Liechtenstein. Le produit qu’est l’abonnement permanent pour voiture est certes en perte de vitesse, mais il sera remplacé par d’autres mobilités.

L’État vous donne pour objectif de supprimer progressivement les abonnements pour pendulaires…

Aujourd’hui, on vise surtout à favoriser le transfert modal en augmentant l’offre de P+R et pour les deux-roues. Il n’y a pour l’heure pas de réduction de l’offre pour les pendulaires, mais le Canton nous demande de l’étudier. Les gens doivent avoir le temps de changer leurs habitudes.