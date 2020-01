Standard & Poor's confirme la note du Canton de Genève

L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) confirme la note de référence à long terme AA- attribuée au Canton de Genève, annonce ce mercredi le Département genevois des Finances dans un communiqué. Pour l'agence, le canton continuera de bénéficier d'une économie en expansion et sera en mesure de limiter tant les impacts financiers de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) que ceux liés à la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG).

Par ailleurs, selon S&P, la confirmation de la note s'appuie sur une économie genevoise solide et un cadre institutionnel favorable. Bien qu'elle anticipe une légère réduction du rythme de la croissance du PIB genevois en 2020, l'agence de notation relève que le canton peut s'appuyer sur un tissu économique diversifié et une concentration d'activités à forte valeur ajoutée.

S&P qualifie la gouvernance et la gestion financière du canton de satisfaisantes. Mais l'agence considère toutefois que le Conseil d'Etat doit faire face à «des difficultés persistantes altérant sa capacité à mettre en œuvre des solutions structurelles et à se conformer à ses objectifs budgétaires et stratégiques».

L'agence de notation relève en particulier l'engagement du Conseil d'État genevois à contenir la hausse de la dette par des mesures budgétaires destinées à maîtriser les charges et à augmenter les recettes de l'État. Selon l'agence de notation, ces objectifs sont indispensables pour que le canton de Genève puisse assurer le maintien des prestations à la population ainsi qu'un niveau élevé d'investissements.