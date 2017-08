Stable en Suisse, l’aide sociale a bondi à Genève

Dernier recours des personnes en difficulté, l’aide sociale est sous pression. Entre 2005 et 2015, les dépenses ont augmenté d’un tiers en Suisse, pour s’établir à 7,8 milliards de francs. Mais alors que le taux national d’aide sociale est resté stable durant la période, il a nettement augmenté à Genève.

En 2005, 3,2% de la population genevoise touchait l’aide sociale au sens strict (aide sociale économique pour survivre); ce pourcentage est passé à 5,5% en 2015. C’est une hausse de 72%, soit 13 000 personnes de plus. Les montants versés aux bénéficiaires augmentent aussi: en 2005, l’aide sociale au sens strict coûtait 256 francs par Genevois, contre 557 francs en 2015. Les dépenses sont passées de 110 à 270 millions en dix ans… L’Office fédéral de la statistique (OFS) s’est aussi intéressé aux efforts sociaux globaux des cantons durant la période 2004-2014. En ressort le portrait d’un pays divers et éclaté. Eclaté par le nombre de prestations sociales disponibles tout d’abord: champion toutes catégories, Vaud met à disposition de sa population huit prestations d’assistance, Genève six et la plupart des autres cantons entre trois et cinq. La situation des inégalités varie énormément entre les cantons.

Cumul de causes

Genève est l’un des trois cantons suisses où l’aide sociale stricte est plus élevée que l’aide au sens large, qui ajoute des prestations complémentaires comme par exemple l’aide au logement, aux chômeurs, les avances sur pensions alimentaires, les prestations complémentaires cantonales AVS/AI, etc. Malgré tout, Genève est le deuxième canton suisse où l’aide au sens large est la plus importante. Pourquoi connaît-elle un taux aussi élevé? La littérature évoque plusieurs pistes en lien avec les fragilités spécifiques de certains groupes sociaux: sa proportion d’étrangers, pas tous formés, son caractère urbain, son nombre important de familles monoparentales, etc. En Suisse, seuls Neuchâtel et Bâle-Ville connaissent un taux d’assistance plus élevé.

«Le taux d’aide sociale au sens large élevé dans le canton de Genève pourrait s’expliquer par un taux d’aide sociale au sens strict lui-même important, et un taux d’aide au logement élevé, explique Bernard Manguin, porte-parole de l’Hospice général. Les coûts du logement sont particulièrement hauts à Genève et le demeurent suite à une pénurie de l’offre sur plusieurs décennies, alors que la demande est en augmentation constante.»

Le porte-parole met aussi en exergue «la forte hausse des prestations complémentaires pour les familles, en d’autres termes l’augmentation du nombre de familles dont le revenu du travail n’est pas suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, à cause notamment des coûts du logement.»

Aide au logement spéciale

Avec Bâle-Ville, Genève est en outre le seul canton à prévoir une aide au logement. Dépassant les 24 millions de francs en 2015, c’est la troisième aide la plus distribuée après l’aide sociale au sens strict (269 millions) et les prestations complémentaires cantonale AVS/AI (263 millions).

Près de 20% des bénéficiaires de prestations au sens large touchent une aide au logement (soit environ 5% de la population genevoise). A noter que près de la moitié des personnes touchant une aide au logement (48%) ne touchent aucune prestation supplémentaire (aide sociale comprise), ce qui indique qu’elle concerne une clientèle particulière, probablement celle des working poor.

Un récent article du journal Le Monde (Le «logement abordable», un défi pour l’Europe) fait le point sur les travaux de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques. Ceux-ci pointent combien la cherté du logement, qui pèse lourdement sur les bas revenus, augmente les inégalités entre les citoyens.

(TDG)