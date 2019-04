Soutien politique aux occupants des Pâquis

Un conflit s’est récemment ouvert entre huit occupants d’un immeuble des Pâquis et la Gérance immobilière municipale (GIM) de la Ville de Genève. Face à la position de cette dernière, qui souhaite évacuer les squatters, une résolution va être déposée par le groupe Ensemble à Gauche au Municipal.

Les habitants du 38, rue de la Navigation ont pris leurs quartiers dans trois appartements vides il y a un peu plus d’un an. Leur présence est signalée par la gérante de l’immeuble le 4 février dernier, lorsque celle-ci essaie en vain d’ouvrir la porte d’un logement, dont les serrures ont été changées. Depuis, la Ville a déposé une plainte pénale pour occupation illicite et une demande d’évacuation.

Courriers, téléphones, soutien de collectifs, syndicats et associations: à la mobilisation des squatters vient désormais s’ajouter l’action politique. La résolution d’Ensemble à Gauche demande le retrait de la plainte et l’ouverture d’un dialogue pour aboutir à la signature d’un contrat de location ou de prêt à usage aux habitants jusqu’au début des travaux de rénovation, actuellement à l’étude.

Or, la Ville estime que les locaux sont insalubres, ce qui explique leur vacuité avant l’arrivée des occupants. Ceux-ci, en revanche, assurent que les lieux sont habitables grâce aux travaux qu’ils ont eux-mêmes entrepris, et affirment que certains appartements ont été dégradés «volontairement» par la Ville. Les habitants ont mandaté un architecte afin de se faire confirmer l’état de leurs appartements.

Mais la Ville ne compte pas changer de cap. Elle maintient sa plainte et demande l’évacuation. Elle n’entrera pas en matière sur un relogement, notamment pour des questions d’égalité de traitement avec les 3900 personnes en attente d’un logement de la GIM.

(TDG)