Soutien massif des députés aux initiatives pour maîtriser les coûts de la santé

Les primes maladie unissent le parlement contre elles. Au Grand Conseil, les députés ont apporté un soutien unanime aux trois initiatives cantonales déposées par les cantons de Genève, Vaud et du Tessin et présentées publiquement mercredi par les magistrats. Les trois textes ont été adoptés sur le siège jeudi soir.

Le député UDC Thomas Bläsi a un peu modéré l'enthousiasme général en rappelant que les cibles visées «portent sur 5% des coûts de la santé. Reste 95%». Autres réticences, celles de Sylvain Thévoz (PS) qui met en cause le poids des lobbys des assurances à Berne, «souvent liés au PLR». Les orateurs ont rendu hommage à la démarche: «Il faut faire la lumière sur cette opacité», soulignent Frédérique Perler (Verts) et Pierre Conne (PLR). «Rendre à cette assurance son caractère social», ajoute Jocelyne Haller (EàG), qui appelle à une révision totale de l'assurance.

Que prévoient les textes? L'initiative «Pour des primes conformes aux coûts», prévoit la compensation effective et systématique des primes qui dépasseraient les coûts. Elle vise à une participation équitable des cantons à la constitution des réserves nationales de chaque caisse. L'initiative «Pour des réserves justes et adéquates», introduit un seuil maximum de réserve des caisses à 150% de la limite légale. Au-delà, un remboursement aux assurés serait obligatoire. Actuellement, ce sont encore une fois les assureurs qui décident s’ils veulent ou non restituer des excédents. «Plus de force aux cantons» permettrait enfin aux Cantons de recevoir des caisses toutes les informations nécessaires pour prendre position lors de la procédure d’approbation des primes d’assurance maladie.

«La question de la maîtrise des coûts reste à traiter, mais c'est un chantier parallèle», souligne Mauro Poggia. «Ces initiatives sont posées simultanément pour que le reste des cantons suive. Nous sommes à la hauteur de ce que veut la population.»