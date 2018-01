Une journée leur est dédiée chaque 5 décembre et ils le méritent bien! La présidente du Conseil fédéral, Doris Leuthard, a d’ailleurs profité de cette occasion pour rappeler l’importance de ce don de soi, «sans arrière-pensée matérielle». Or, cet élan de générosité s’essouffle, à entendre Myriam Lombardi, directrice de l’Association genevoise d’intégration sociale (AGIS), qui favorise les liens entre personnes handicapées et volontaires. L’AGIS a même lancé un SOS dans la Tribune de Genève du 28 août. «Nous n’avons jamais connu une situation aussi tendue! C’est la première fois, en trente ans d’activité, que nous peinons autant à trouver de nouveaux bénévoles, expliquait alors la directrice. Sur les 230 personnes handicapées que nous entourons, 50 sont en attente d’une telle aide. Cela nous inquiète beaucoup. Force est de constater que de plus en plus de monde fait appel à des volontaires. Si tous se mettaient en grève un jour, Genève connaîtrait une sacrée pagaille.»

Développer des synergies

Cheffe du Service des sports de la Ville de Genève, Sybille Bonvin en est convaincue. «Soutenons les bénévoles qui s’essoufflent, encourage-t-elle. Nous devons notamment épauler tous ces gens de l’ombre qui remplissent des formulaires après leur journée de travail.» Tâches administratives et réunions interminables font partie des freins au recrutement. La Ville veut jouer un rôle facilitateur: «Notre magistrat Sami Kanaan est très engagé sur cette problématique, soutient la cheffe du Service des sports. Nous avons ainsi mis en place un plan directeur du bénévolat et initié des cours de comptabilité, communication et autre recherche de sponsors. Nous aidons aussi financièrement l’association SportiGenève, qui soulage notamment des associations sportives dans leur gestion. Nous comptons également sur la future Maison des Associations du sport pour développer des synergies à l’horizon 2022.» Lors d’un débat sur le bénévolat sportif, tenu il y a un peu plus d’un an, Anne Emery-Torracinta, conseillère d’État en charge du sport cantonal, avait elle évoqué l’idée d’une plate-forme informatique pour recenser les volontaires et alléger les contraintes administratives. L’AGIS a également pris les devants, il y a quelques années, en réalisant cinq minifictions destinées à attirer de nouveaux volontaires dans le secteur du handicap… Un domaine où les choses bougent très vite et où on assiste à une explosion des demandes en matière de handicap psychique! «Celui-ci peut entraîner un vrai désert social», prévient Myriam Lombardi. Le soutien offert par l’AGIS est donc essentiel. Il crée, en outre, de belles rencontres, parfois improbables, qui valorisent aussi les volontaires (voir notre vidéo). «Un tel don de soi donne sens à sa vie», estime la directrice de l’AGIS.

Favoriser son employabilité

Coordinatrice de l’association Genève Bénévolat, créée à la fin de 2012, et de sa plate-forme qui facilite le contact entre associations et bénévoles*, Andréa Quiroga partage ce sentiment. Elle porte toutefois un regard moins sombre face à la raréfaction des forces: «Je ne pense pas qu’il soit plus difficile de recruter, mais les bénévoles s’engagent pour de plus courtes missions. De nombreux jeunes tentent aussi l’aventure pour pouvoir mettre en valeur leurs compétences, favoriser leur employabilité.» Le bénévolat est un formidable moteur d’intégration, ajoute-t-elle: «Nombre d’expatriés, dont beaucoup d’anglophones employés dans des multinationales, espèrent améliorer leur français par ce biais. Donner de son temps juste parce qu’on défend une cause est moins évident qu’autrefois. Dorénavant on s’intéresse à un retour. Mais cela ne veut pas dire que les gens sont moins généreux.»

Actions ponctuelles

Cela n’empêche pas la coordinatrice de Genève Bénévolat de s’activer, elle aussi, pour renforcer ce volontariat, tout simplement vital dans bien des secteurs! Pour la troisième année consécutive, un Speed meeting du bénévolat, sorte de foire aux volontaires, a ainsi été organisé à la salle des fêtes de Carouge. Objectif: offrir la possibilité à des organisations de faire connaître leur activité lors de tours de table d’une durée de sept minutes. «La prolongation physique de notre plate-forme», considère Karin Breuninger, présidente de Genève Bénévolat. «Plus de 70 structures, plus ou moins connues, locales ou internationales et actives dans 17 domaines aussi variés que le social, l’humanitaire, la culture, le handicap, le sport ou encore l’environnement, étaient représentées. Depuis son lancement en 2015, le Speed meeting rencontre un succès grandissant, note Andréa Quiroga. Nous mettons en lien. Aux organisations ensuite de séduire.» Au final, plus de 500 participants ont eu l’occasion de découvrir de nouvelles organisations dans lesquelles s’engager, ponctuellement ou sur le long terme. «Nos bénévoles œuvrent dans la durée, or il est plus facile de trouver des aides ponctuelles», revient à la charge la directrice d’AGIS. Les deux représentantes de Genève Bénévolat l’admettent: «Il est effectivement plus simple de donner de son temps pour une manifestation comme la Course de l’Escalade! Les bénévoles d’aujourd’hui ne sont pas souvent prêts à s’engager pour dix ans…»

Profil type du bénévole recherché?

«Certaines associations visent plutôt les jeunes. D’autres convoitent des personnes avec un profil spécifique, par exemple plus technique, explique Karin Breuninger. Quelqu’un qui sache gérer un site Internet, faire de la communication ou de la recherche de fonds. La pérennisation de certaines fonctions est cependant à risques. Lorsque la perle rare s’en va avec ses compétences, il est plus difficile de la remplacer qu’un bénévole au profil moins pointu, mais très engagé. Il faut trouver le bon équilibre. Regorgeant longtemps de militants dévoués, les grandes associations se professionnalisent toujours plus de nos jours.» Enfin, la pression au travail serait un frein au bénévolat, affirment nombre de personnes frustrées de ne pas pouvoir le pratiquer, faute de temps. «Certains s’épanouissent justement par ce biais-là. Ce sont bien souvent des personnes sous pression, très engagées professionnellement, qui s’engagent aussi pour donner un coup de pouce aux associations», affirme la présidente de Genève Bénévolat.

* La plate-forme Genève Bénévolat (www.genevebenevolat.ch) est née en 2014 suite à une réflexion menée à l’initiative de la Ville de Genève et d’importants acteurs du milieu associatif. Elle regroupe 120 organisations et 1300 volontaires, des femmes en majorité, âgées entre 30 et 60 ans. (TDG)