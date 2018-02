«Soutenir la Genève internationale est une tâche de l’aéroport»

Un bel espace, tout beau, tout neuf. Et ultrasécurisé. Genève Aéroport a inauguré ce jeudi, en présence du président du Conseil d’État François Longchamp, sur le tarmac son nouveau lieu d’accueil VIP pour les relations diplomatiques. Trois questions à André Schneider, directeur de Cointrin.

À qui est destiné cet espace?

Il s’adresse aux personnes ayant une fonction étatique – chefs d’État, ministres, hauts dignitaires, familles royales… – qui viennent avec leur propre avion et qui se retrouvent ainsi dans une zone excentrée du tarmac. Le but est que ces personnes disposent d’un lieu où organiser un meeting, se reposer, rencontrer des personnalités, avec un niveau élevé de discrétion. Pour ceux qui viennent en avion de ligne, il existe à l’intérieur du terminal principal un autre espace qui leur est dévolu.

Pourquoi est-ce important?

Genève Aéroport est la porte d’entrée pour la Genève internationale, qui accueille de nombreuses conférences onusiennes. Et les arrivées concernant ce type de personnalités sont fréquentes. Rien que ce week-end, par exemple, nous accueillerons trois chefs d’État et le secrétaire général de l’ONU. Le but est d’être avec l’aéroport à la hauteur de notre statut de ville internationale.

Qui est à l’initiative de ce lieu?

Il a été réalisé en collaboration avec l’ambassade suisse aux institutions onusiennes et les services protocolaires de la Confédération et du gouvernement genevois. Mais c’est nous qui en avons la charge, qui le finançons et qui mettons le personnel de notre service du protocole à disposition. Nous avons toujours estimé que soutenir la Genève internationale était une tâche importante de l’aéroport. (TDG)