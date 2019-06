Sous une météo de cinéma, les Genevois ont couru dans le lac et dans le Rhône

Partout, à fleur d’eau vive, des baigneuses et des baigneurs. En train de nager? Non, de se regrouper comme des plantes aquatiques. Des filles et des garçons qui se prennent pour des nénuphars ou des roseaux.

C’est l’image lacustre de ce dimanche 2 juin. On va dans l’eau pour se rafraîchir car l’air est à 30 degrés. Le corps à moitié immergé, on réfléchit à la suite, on se prépare au choc thermique – l’écart est quand même encore de 12 degrés – et on renonce.

Cette baignade interrompue donne au lac des allures de mer du Nord en plein été. Les Bains des Pâquis, à pile midi, c’est Ostende, en plus étroit et sans les brise-vent. La concentration de corps dénudés au mètre carré impressionne. Il faut se faufiler entre les jambes allongées sur les linges pour atteindre le phare.

Oiseaux marins

Ce n’est plus une jetée, c’est un Ragusa plein de noisettes; ça fond, ça sue, la pierre est chaude et les enrochements sont, eux aussi, pris d’assaut. Des familles entières colonisent ces îlots au confort relatif. Ils pique-niquent à main levée, en regardant vers le large, à la façon d’oiseaux marins.

Un seul oiseau, à bec et plumes, dans le proche périmètre. Il a fait son nid sur la plage de galets, il couve ses quatre œufs. Le cygne des Bains travaille à sa propre descendance à la vue de tous. Ce n’est pas gagné. Un panneau d’avertissement a été accroché à la balustrade: «Merci de ne pas nous déranger et de ne pas nous donner à manger. Cela évitera d’attirer les rats qui pourraient tuer notre petite famille.»

Les rats se cachent, il y a trop de monde. Au jugé, en parlant avec le surveillant assis dans sa chaise d’arbitre de tennis, entre trois et quatre mille personnes au milieu de l’après-midi. Le remplissage est spectaculaire, on fait la queue pour franchir le goléron comme pour dévorer le plat du jour libanais.

Le soleil a pris tout le monde de court. Avant-hier encore, on traînait les pieds sans se déchausser à la marge d’un printemps hésitant et voilà que, du jour au lendemain, on sort les tongs pour fêter l’arrivée de l’été. Avec trois semaines d’avance, en marchant sur un bitume qui, déjà, envoie ses ondes caniculaires dans les rayons du vélo qui file d’une rive à l’autre.

Transhumance humaine

Le Jardin anglais et le quai Marchand se traversent au ralenti. Jusqu’à Baby-Plage, une transhumance humaine de parents avec poussettes. Le plein air tient sa relève. Arrêt obligé chez le loueur de bateaux. Toutes les embarcations sont dehors. Une vraie régate de pédalos à deux, quatre ou six sièges. Sans compter la version avec plongeoir en forme de toboggan.

Le patron des Corsaires est aux affaires «sous une météo de cinéma». C’est lui qui parle, on l’écouterait des heures, assis sur son débarcadère, les pieds dans l’eau, en profitant du séchard, cette brise thermique diurne, ce régime agréable de petite bise soufflant du grand lac vers le petit lac.

On la sent moins au bord du Rhône. Les fumées qui s’échappent des grils fixes plantés dans l’herbe montent à la verticale et font tousser les feuilles des peupliers d’Italie. Sur un kilomètre de sentier, un bon tiers fait dans la cantine populaire. Les plus prévoyants étaient là en milieu de matinée déjà, pour réserver leur place et, avant midi, allumer le feu.

Le trio merguez, crevettes et cuisses de poulet tient la vedette. Le hamac est le mobilier souple le plus prisé. On va de l’un à l’autre pour atteindre la buvette de la Pointe, ses sirènes et ses tritons, son banc scénique joliment décoré lui aussi. Des parasols ont poussé sur la hauteur, l’effet est juste magnifique, «même si on manque cruellement d’espace», glisse en souriant Iago, l’un des responsables du lieu, incollable sur cette cohabitation à flux détendu, sur cette plage éphémère qui affiche – enfin – complet, après un début de saison difficile. Il ajoute: «On a connu un faux départ, après l’ouverture le 20 avril, trois jours sympas, puis l’hiver s’est vengé. Mais là, c’est parti, ça envoie du lourd et ça fait très plaisir.»

Cris joyeux venus du pont

Du lourd et du léger. Les embarcations gonflables dérivent à nouveau sur le Rhône, font escale au pied de l’ancienne base de départ police-pompiers, transformée en solarium. Des cris joyeux proviennent du pont Sous-Terre. L’ouvrage a repris du service: plongeoir naturel pour les plus téméraires. C’est définitivement l’été au bord du Rhône.

(TDG)