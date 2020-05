Soupe populaire et repas chauds pour les plus nécessiteux

En cette période de crise sanitaire, l'organisation Serve The City Geneva (STC), qui rassemble des chrétiens désireux de s’impliquer dans un service bénévole en collaboration avec les services d’aide déjà en place distribue des sandwichs et de la soupe au cœur de Genève, rapporte le site evangeliques.info. Actifs auprès des personnes les plus pauvres et marginalisées en ville de Genève, STC intervient au pied de la vieille ville, dans le quartier de Montbrillant. Cette action est financée par des dons privés et grâce au soutien important d'un sponsor.

Dans un communiqué, STC précise livrer des repas à emporter du jeudi au vendredi. Le chef Walter du restaurant Fifth Day dispose de la cuisine d’un lieu d’accueil de l’Armée du Salut pour préparer des repas chauds qui seront ensuite livrés par des chauffeurs bénévoles. STC espère pouvoir ainsi fournir 200 repas dès ce jeudi 7 mai et durant tout le mois.

L’organisation a également offert des paquets contenant des cadeaux aux enfants en situation de handicap du centre Clair Bois.