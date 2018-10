Sonné, SolidaritéS prend acte de la démission de quatre de ses élus en Ville

Ce n’est pas si souvent qu’un parti voit la majorité de ses élus en rejoindre un autre. C’est ce qui arrive à SolidaritéS Ville de Genève, dont quatre conseillers municipaux claquent la porte pour adhérer à une formation sœur, le Parti du travail (nos éditions de mardi), sans trop prévenir cette dernière. «Nous avons appris leur ralliement par la presse, relève Sébastien Écuyer, secrétaire de la section cantonale du parti. Nous l’avons accepté lundi soir.»

Dans un communiqué au vitriol, les ex-membres de SolidaritéS dénonçaient «le refus et la mise à banc» dont ils s’estiment victimes à la suite du conflit ayant opposé deux permanents du parti, la conseillère municipale Maria Pérez et le député Pablo Cruchon, et leur prise de position en faveur de la première. Sonnés, les représentants de SolidaritéS, les députés Jean Batou et Jocelyne Haller ainsi que la conseillère municipale Brigitte Studer, «prennent acte» du rebondissement, partagés entre «regrets et soulagement». Regrets, explique Jean Batou, qu’une solution interne n’ait pas pu être apportée au conflit et soulagement qu’il se résolve par le départ des élus «en grève de militance» depuis plusieurs mois.

Mais il y a plusieurs manières de prendre acte, évidemment. «Nous espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble au Municipal, souligne Jocelyne Haller. Mais il faudra aussi rappeler à nos partenaires certaines règles: on ne peut quitter une structure membre d’Ensemble à Gauche à moins de deux ans d’une élection quand on atteint la limite des mandats dans une autre.» Ambiance. Quant à un démissionnaire, Tobias Schnebli, il a tenté d’assister à la conférence de presse, avant d’être fermement poussé vers la sortie par ses ex-collègues.

C’est un nouveau rebondissement du conflit ayant opposé, courant 2017, deux membres du secrétariat. Révélé au début de 2018, durant la campagne électorale, il a provoqué le retrait de la candidature de Pablo Cruchon au Conseil d’État. Tout est parti du conflit interne entre deux permanents. Un rapport interne, réalisé par une ancienne magistrate, indiquait que «Maria Pérez avait subi une atteinte à sa personnalité. Elle a été atteinte dans son estime de soi et dans sa confiance en ses compétences professionnelles, voire dans sa santé», sans qu’on ne puisse faire néanmoins état de «harcèlement psychologique ou mobbing». L’employeur est jugé en partie responsable de la situation «par ses manquements dans l’organisation du travail du secrétariat» et son retard à réagir face à des problèmes perceptibles depuis 2017. À cela s’ajoutent des accusations de «sexisme ordinaire» lancées envers le mouvement, que Jocelyne Haller ne dément pas: «Nous en sommes atteints, mais nous nous soignons», estime-t-elle, comme Brigitte Studer.

Alors que les démissionnaires accusent leur ancien parti de «n’avoir pas appliqué les recommandations» de l’audit ni «reconnu la violence des actes», ses représentants démentent. «Notre assemblée générale du 15 mai a au contraire pris acte des recommandations et les a mises en œuvre», souligne Jocelyne Haller. Elle ajoute que le collaborateur fautif a reçu un courrier de réprobation et qu’une réflexion plus large sur le fonctionnement du secrétariat du parti a été mise en place.

Alors où est le problème et pourquoi les démissionnaires estiment-ils que Maria Pérez «n’a pas eu accès au rapport d’évaluation la concernant (…) ni été entendue par l’organe décisionnel de SolidaritéS»? «Les conclusions et les recommandations ont été envoyées aux intéressés, signale Jean Batou. Nous ne souhaitions pas livrer l’entier du rapport, qui contient des noms et des témoignages. Mais dès lors que Maria Pérez l’a demandé en parallèle via une action aux Prud’hommes, il faut attendre la décision de la juridiction. C’est lent, mais cela n’empêche pas la reconnaissance envers elle d’une atteinte méritant réparation, dont SolidaritéS assume une part de responsabilité vu le dysfonctionnement de son secrétariat.» (TDG)