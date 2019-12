Son voile l'interdit d'entrée à Champ-Dollon

Fatiha Moussi a pris rendez-vous avec son mari à Champ-Dollon. Sauf que Fatiha Moussi porte également un voile, et que la direction de l'établissement carcéral ne tolère pas – pour l'instant – la présence du tissu dans son enceinte, relève «Le Temps».

Aux portes de la prison, les agents de sécurité lui demandent de retirer son voile. Plus encore, de l'abandonner, le temps de la visite à son époux. Elle décide alors de partir. Bien que le message qu'elle veut délivrer soit «essentiel», rapporte le quotidien. Lequel ajoute: «Fatiha Moussi se sent discriminée pour son appartenance religieuse.» L'intéressée quitte donc, dépitée, les lieux.

La direction de la prison préventive de Champ-Dollon, par la voix de son directeur, s'explique sur cette pratique, qui n’aurait aucune motivation islamophobe et vise – de surcroît – «tous les couvre-chefs quels qu’ils soient: la casquette, la capuche, le voile aussi bien que la kippa». «Nous sommes conscients que cette restriction, appliquée au hidjab, porte atteinte à la liberté de religion. Il s’agit pour notre institution de jauger l’équilibre précaire entre la liberté de croyance d’une part et les impératifs sécuritaires d’autre part», relate «Le Temps». Étant précisé que de nouvelles règles devraient être mises en place dès le mois de janvier. Pour la présidente de la Commission des droits de l’homme de l’Ordre des avocats de Genève, l'avocate Sandrine Giroud, seule la prison de Champ-Dollon aurait mis en place une politique «aussi restrictive». Selon elle, dans le canton de Vaud, les Établissements de la plaine de l’Orbe autorisent que les visiteuses remettent leur foulard après la fouille.

Pour l'autorité de tutelle de la prison, le Département de la sécurité que dirige le conseiller d'État Mauro Poggia (MCG), une solution pourrait être élaborée. Comme pour les aéroports, le voile ou la kippa seraient enlevés durant la fouille et remis ensuite. «Toutefois, seuls les couvre-chefs religieux devraient être concernés, casquette et capuche demeureront interdites dans l’enceinte de la prison.» Ce nouveau règlement devrait être validé rapidement, annonce dans le journal le porte-parole de la Sécurité. Le ministre genevois reconnaît «la privation d'un droit fondamental» à Fatiha Moussi. «Dans la mesure où il y a des alternatives, il faut assouplir le règlement et c’est ce qui a été fait», avance Mauro Poggia.