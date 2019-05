SolidaritéS coupe les vivres à ses camarades de combat

La crise ne faiblit pas au sein de la coalition politique Ensemble à Gauche (EàG) en Ville de Genève. Un nouvel épisode vient ébranler davantage les relations entre ses deux composantes, le Parti du travail (PdT) et SolidaritéS: selon nos informations, cette dernière a temporairement gelé le versement des jetons de présence de tous les conseillers municipaux d’EàG, le temps que le conflit interne trouve son épilogue.

Il y a peu, Hélène Écuyer, cheffe de groupe Ensemble à Gauche au Municipal de la Ville de Genève, et sa fille Annick, conseillère municipale elle aussi, s’aperçoivent qu’elles n’ont pas reçu les jetons de présence liés à leur mandat électif pour le dernier semestre 2018. L’une d’elles rend public ce conflit en le relatant sur les réseaux sociaux: cette retenue d’argent relève du «vol», selon elle. «C’est un revenu important pour un petit parti comme le nôtre. Il sert à payer les dépenses de fonctionnement, dont le salaire du secrétaire cantonal.» Contactées, les deux élues n’ont pas souhaité s’exprimer. Mais pour Alexandre Eniline, président du parti cantonal, ce blocage est «une pure manœuvre de chantage. Nous avons un loyer, un salaire et des frais de bureau à payer. Notre parti n’a pas à prendre la responsabilité du conflit interne à SolidaritéS.»

En effet, cet épisode fait suite aux tensions liées à la démission l’an passé de quatre élus municipaux de SolidaritéS (Maria Pérez, Ariane Arlotti, Morten Gisselbaek et Tobia Schnebli), qui ont depuis rejoint le PdT. Un départ collectif dû à un désaccord autour du traitement à l’interne du conflit de travail survenu entre les deux secrétaires du parti, Maria Pérez et Pablo Cruchon (lire ci-contre).

Pour SolidaritéS, ces démissions, qui s’apparentent à du «tourisme politique», n’ont pas été faites dans les règles: «Selon notre règlement interne, les démissionnaires doivent continuer à verser leurs jetons de présence à leur parti d’origine jusqu’à la fin de leur mandat, ce qu’ils refusent de faire, explique Jean Batou, représentant de SolidaritéS. Nous souhaitons que le PdT nous contacte afin d’établir clairement les choses: si les quatre transfuges lui reversent leurs jetons, nous pourrons nous arranger avec lui. Si ces élus gardent cet argent pour eux, c’est aussi problématique car nous sommes contre la professionnalisation de la politique.»

SolidaritéS confirme effectivement avoir pour l’heure stoppé la redistribution des jetons de présence, et ce pour tous les conseillers municipaux d’EàG. Les deux autres élus de SolidaritéS n’ont donc, eux non plus, rien touché. L’objectif de ce blocage? Ouvrir la discussion et clarifier les contributions de chacun. «Nous ne voulons pas ouvrir un conflit sur une affaire d’argent, poursuit Jean Batou. Nous ne sommes pas des voleurs et ne souhaitons pas mettre le PdT en difficulté. Nous sommes prêts à trouver une solution et procéder aux versements dès que possible.» Pour lui, le problème est plus profond: «Le PdT souhaite aujourd’hui réaffirmer son identité, alors que nous prônons une alliance et des listes uniques, afin de créer une force rassembleuse. Il ne faudrait pas que ce conflit interne, secondaire, l’amène à faire un faux pas en partant avec une liste séparée.»

Comment l’argent a-t-il pu être bloqué? Les conseillers municipaux d’Ensemble à Gauche (EàG) ne reçoivent pas leurs jetons de présence directement. Ceux-ci sont versés par le secrétariat du Délibératif sur un compte de transit, lui-même géré par SolidaritéS, avant d’être redistribués aux élus d’EàG. Puis, ceux-ci reversent une partie de la somme, 75%, à leurs partis respectifs. Par ailleurs, depuis 2015, les conseillers municipaux paient des impôts sur leurs jetons de présence, taxés à 100%.

Or, pour les démissionnaires, l’argent revient à leur nouveau parti. Ils remettent également en cause l’existence de la règle mentionnée par SolidaritéS, comme nous l’expliquions dans nos éditions du 15 janvier. Les élues du PdT, elles, contesteront ce blocage.

À noter que le conflit aura également un impact sur les prochaines élections municipales: SolidaritéS refuse que les démissionnaires se présentent sous une autre bannière que la leur durant deux ans. «Par ailleurs, il serait temps de rajeunir les élus en intégrant la relève», note Jean Batou. Or, Maria Pérez, notamment, est candidate à l’Exécutif.

Une autre affaire secoue la formation: la mise en prévention du magistrat Rémy Pagani pour gestion déloyale des intérêts publics n’apaise pas un climat d’ores et déjà tendu. Celui-ci a déjà été entendu une fois par le Ministère public. À l’interne, les critiques émises face à ses agissements ont été mal perçues. «Le parti craint pour son image», nous dit-on. (TDG)