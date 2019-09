Soixante lapins abandonnés cet été

Soudain, il bondit vers le grillage. S’arrête. Agite frénétiquement son nez. Mais Chouchou est aussi très vif. Maude, l’une des collaboratrices de la Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA), a de la peine à l’attraper pour la séance photos.

A lire: Le parti pris de protéger les animaux

Chouchou, mâle âgé de 2 ans et demi, est un des nombreux lapins peuplant le refuge, situé à proximité de Bernex. Cette espèce s’est multipliée durant l’été. Pas en se reproduisant mais en raison du nombre d’abandons. «Chaque année, nous accueillons de début juillet à fin août une trentaine de lapins et de cochons d’Inde. Mais cet été, nous en avons reçu le double», explique Jacques Ferrand, directeur de la SGPA.

Comment expliquer cette explosion? «Sans doute en raison de la canicule. Les lapins sont souvent confinés dans des appartements. Ils souffrent alors de la chaleur et leurs propriétaires choisissent de s’en séparer.»

Blotti dans les bras de Jacques Ferrand, Max, un lapin blanc né le 1er avril, attend aussi d’être adopté, tout comme Bambou le labrador, Canel la femelle pointer ou la chatte Mimi, âgée de 4 ans et demi, dont le miaulement semble implorer «Adoptez-moi!»

Chaque année, résume Pierre de Loës, «entre 1200 et 1500 animaux sont placés chez nous». En 2018, 578 chats, 286 chiens et 191 lapins ont été recueillis par la SGPA. Au total, avec les cobayes, hamsters, chinchillas et rats, pour citer les espèces les plus nombreuses, 1291 bêtes ont trouvé refuge à Bernex.

Le site s’est même occupé de deux écureuils et d’un coq. «Nous hébergeons tous les animaux, ajoute Jacques Ferrand. Nous sommes aussi parfois confrontés à la détresse de leurs propriétaires.» Le directeur évoque les aléas de la vie, de la maladie au déménagement en passant par la case prison, obligeant les gens à se séparer de leurs compagnons à quatre pattes. La SGPA, qui ne reçoit aucune subvention publique, doit vivre des cotisations de ses quelque 9000 membres et des dons. L’an dernier, le Service des affaires vétérinaires a remis à l’association 80 animaux qui erraient, avaient été maltraités ou illégalement importés. Au 1er janvier 2019, le canton regroupait 30 287 chiens, 1211 de plus qu’une année auparavant.