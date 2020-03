Soins et aide à domicile mettent un coup d'accélérateur

On s'inquiète beaucoup de la santé du personnel soignant des hôpitaux. A juste titre. On oublie parfois les collaborateurs des soins et de l'aide à domicile qui jouent, eux aussi, un rôle crucial en cette période de pandémie. Outre les soins, assurer la livraison quotidienne de repas au domicile des personnes âgées et renforcer les contacts journaliers avec chacune et chacun d’entre eux, est plus que jamais vital pour maintenir leur santé et le lien social.

À Genève, l’institution publique de maintien à domicile (imad) a ainsi décidé d'intensifier son dispositif pour garantir des repas équilibrés et garder le contact quotidiennement avec tous ses clientes et clients. «La livraison de repas fait partie intégrante des prestations indispensables au maintien à domicile des personnes malades ou âgées. Nos clientes et clients ont besoin de repas équilibrés, mais aussi de lien social. Le livreur de repas joue un rôle essentiel dans le maintien du dialogue avec les personnes qui sont seules chez elles. Il peut alerter nos collaborateurs et les services concernés si besoin, souligne Marie Da Roxa, directrice générale. La livraison de repas aux domiciles des personnes âgées est donc une absolue nécessité. Elle est vitale en cette période de pandémie.»

L'expérience des plans canicule

Cette intensification des prestations se traduit ainsi: depuis lundi 16 mars, imad propose sa prestation de repas à domicile:

à tous ses clientes et clients qui sont déjà au bénéfice de prestations de soins et d’aide à la vie quotidienne.

à toutes les personnes de plus de 65 ans dont le contexte de fragilité nécessiterait cette prestation.

aux personnes bénéficiant des foyers de jour, désormais fermés.

aux communes souhaitant mettre en place un tel service en faveur de leurs aînés.

Dans les contextes de crise, comme c’est notamment le cas lors des périodes de canicule, imad »sait réorienter ses prestations pour répondre aux sollicitations prioritaires. Nous sommes habitués à collaborer avec les mairies, et les partenaires du réseau«, précise Marie Da Roxa.

Comme durant son plan canicule déjà bien rôdé, imad assure ainsi un contact quotidien avec tous ses clientes et clients, au minimum par un appel téléphonique.