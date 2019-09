Six ans de prison ferme pour le moniteur pédophile

Le verdict est tombé. Reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel sur des fillettes âgées de 5 à 11 ans, un moniteur de camps de vacances est condamné à 6 ans de prison ferme.

Sur son banc, il tremble. Éclate en sanglots. Il ne parviendra pas à signer le document que lui tend l’huissier et devra sortir de la salle. C’est la fin d’un procès qui a commencé la semaine passée (lire nos éditions des 19 et 20 septembre). Un procès chargé d’émotion, en présence de plusieurs parents de jeunes victimes.

«Il s’est auto-incriminé»

L’accusé, lui, a agi avec froideur. Durant huit ans, de 2011 à 2018, il a commis des actes horribles. Des attouchements qu’il filmait la plupart du temps, avant de télécharger les images sur le net et le darknet.

«Les faits décrits ont été admis par le prévenu et résultent de ses propres déclarations, de ses aveux et des déclarations de certaines victimes», relève le président de la Cour correctionnelle, François Haddad. «Il s’est auto-incriminé et a communiqué pour que l’on identifie les victimes», ajoute-t-il. En ce sens, sa collaboration à l’enquête, suite à son interpellation le 7 février 2018, a été bonne. C’est pratiquement le seul élément retenu en sa faveur.

Pour le reste, les juges ont largement suivi les réquisitions du Ministère public. Les 6 ans de prison ferme sont assortis d’une interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs durant 10 ans, soit le maximum possible (lire ci-contre). Le moniteur devra également suivre un traitement psychiatrique ambulatoire. En outre, il devra verser des dizaines de milliers de francs, entre autres pour tort moral, aux enfants et à leurs parents.

Conflit de conscience

«Sa faute est extrêmement lourde, souligne le juge François Haddad. Le prévenu a porté atteinte au développement et à l’intégrité sexuels de fillettes d’un très jeune âge», et cela dans un cadre, des camps de vacances organisés par Caritas Jeunesse, «où les enfants sont censés être protégés et en sécurité. Il a usé de sa supériorité d’adulte et de l’affection que lui portaient ses victimes. Il les a ainsi plongées dans un conflit de conscience où elles étaient incapables de résister.»

Par pur égoïsme

Actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement et de résistance, et enfin pornographie. Voilà de quoi s’est rendu coupable cet homme de 35 ans.

Les juges relèvent par ailleurs que le moniteur est passé à l’acte par pur égoïsme «pour assouvir son plaisir et ses pulsions sexuelles. Cela n’a pris fin qu’avec son arrestation, alors qu’il aurait pu à de multiples reprises mettre un terme à ses agissements», notamment en cherchant de l’aide auprès de thérapeutes ou d’amis.

Affaire émotionnelle

«Ma cliente est soulagée, car le tribunal n’a fait aucune concession au prévenu, déclare à l’issue de l’audience Me Robert Assaël, avocat de l’une des plaignantes. Surtout, le tribunal a retenu qu’il aurait pu s’arrêter à de nombreuses reprises et qu’il n’a pas été pas victime de sa prétendue pulsion! Un bémol toutefois, le tort moral accordé est toujours aussi ridicule au regard des souffrances des victimes.»

De son côté, l’avocat du moniteur, Me Guillaume de Candolle, estime que «cette affaire était hautement émotionnelle. Je pense que cela a alourdi la main des juges dans une certaine mesure.» Le prévenu a dix jours pour, le cas échéant faire recours contre la décision du Tribunal correctionnel.