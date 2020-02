Site Reuters à Collonge-Bellerive: nouvelles idées

Que faire des vastes bâtiments occupés naguère par le géant britannique Reuters? De ses 20'000 m² de bureaux, désormais quasi vides? Et de sa belle parcelle, qui s’étend sur quatre hectares? Racheté en juin 2018 par le financier genevois Wahbé Tamari pour 27 millions de francs, le site jouit d’une excellente situation. En campagne pour les municipales, les Vert’libéraux aimeraient qu’une place importante y soit gardée pour les entreprises. Quant à la socialiste Paola di Romano, elle y verrait bien un centre culturel.

Et qu’en pense la PLR Carole Lapaire, désignée pour remplacer Francine de Planta à l’Exécutif? Avec un score de 36,6% aux élections fédérales de l’automne dernier, ce parti fait la pluie et le beau temps dans cette commune. «Cette parcelle idéalement située, proche des transports collectifs, pourrait répondre en partie à une demande importante de logements», propose-t-elle. D’autre part, poursuit-elle, la commune a besoin de se doter d’une nouvelle salle communale, plus grande, et d’un bâtiment à destination des associations sportives, culturelles ou sociales.

«Dès lors, ajoute Carole Lapaire, si les promoteurs nous sollicitaient, la commune pourrait envisager un partenariat public-privé ou toute forme de collaboration pour développer cette parcelle dans l’intérêt commun.» En novembre 2018, Yarom Ophir, proche de Wahbé Tamari, assurait dans ces colonnes que «l’avenir du site de Reuters est plus rose que morose». Mais les plans du nouveau propriétaire ne sont pas encore affinés.