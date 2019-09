Simulation d'un désastre géant au cœur du CEVA

Le Léman Express percute du matériel de chantier sur la voie et s'immobilise en plein milieu d'un tunnel. De la fumée s'échappe. Il y a des blessés, beaucoup de blessés et de nombreux passagers à évacuer le plus vite possible, en toute sécurité. Pour corser l'affaire, l'accident s'est produit sur la zone frontière, à la hauteur du Foron. Voici le casse-tête grandeur nature qui est simulé depuis vendredi matin sur la ligne ferroviaire qui sera inaugurée le 15 décembre. Baptisé «Confine Tre», l’exercice est organisé par les CFF, la SNCF et les autorités françaises et genevoises.

Lire aussi: Perturbations du trafic en vue pour un exercice géant

Les quelque 1200 figurants avaient rendez-vous à 8h30 à la Praille. Les profils sont variés, des enfants de cinq ans, comme des personnes âgées étaient recherchées. Ils ont été maquillés et briefés sur le rôle qu'ils tiendront avec conviction, afin que l'exercice soit plus vrai que nature. Une performance qui devrait durer jusqu'à 18 h.

Défections de dernière minute

Sur place, notre journaliste, acteur d'un jour, connaît désormais son rôle: il sera l'un des blessés sur la Voie Verte. Il nous indiquait vendredi matin qu'un quart des figurants aurait fait faux bon à la dernière minute.

Aux côtés des figurants qui participent bénévolement, 900 professionnels de la sécurité français et suisses jouent aussi le jeu. Une mise en situation qui n'a pas d'équivalent en Suisse, trois mois avant le mise en service du Léman Express.

Développement suit.