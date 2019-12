Simon Brandt reste le candidat du PLR Ville

Suite à l'arrestation du député PLR et candidat à la Mairie de Genève Simon Brandt, le comité directeur de la section ville du parti s'est réuni dimanche soir, à sa demande. «Ses membres ont écouté les explications de ce dernier et ont pu lui poser toute question utile. A l’issue de cet échange ouvert et transparent, le comité lui a confirmé à l’unanimité et en présence de tous ses membres son plein soutien».

Simon Brandt reste ainsi le candidat PLR de la section pour les élections, qui auront lieu en mars 2020. Le conseiller municipal est prévenu de violation de secret de fonction, dans le cadre de ses fonctions politiques (suite à une plainte de la Ville de Genève) et de son travail à la police genevoise. Il conteste les faits dans le deuxième cas. En ce qui concerne le premier il ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Quatre perquisitions ont été menées dans la foulée de son interpellation, vendredi matin.