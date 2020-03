«Simon Brandt délaisse le centre droit pour rejoindre la droite dure»

Ils partiront chacun de leur côté. Alors qu'en Ville de Genève, le PLR et le PDC s'étaient toujours unis dans un ticket commun de l'Entente, Simon Brandt et Marie Barbey-Chappuis s'affronteront en bonne et due forme lors du second tour de l'élection au Conseil administratif, le 5 avril.

Le PLR voulait former «une grande alliance à droite». Mais le PDC a refusé de s'allier avec l'UDC et le MCG. Pour sa candidate Marie Barbey-Chappuis, «il faut des valeurs et un programme commun pour envisager une alliance. Sinon, c'est de l'opportunisme».

L'Entente en Ville de Genève, c'est fini. La faute à qui?

Je regrette que Simon Brandt ait décidé de mettre fin à l'alliance PLR-PDC en Ville. Il n'en a jamais voulu. Preuve en est, sa nouvelle affiche de campagne, où il figure seul, était déjà sur les bus ce lundi. S'il n'ose pas franchir complètement le Rubicon, son intention est parfaitement claire. Il délaisse le centre-droit pour rejoindre la droite dure: l'UDC et le MCG.

Mais, pour le PLR, la droite ne parviendra pas à obtenir un second siège à l'Exécutif sans les voix de ces partis...

Je suis persuadée qu'ensemble avec le PLR et les Vert'libéraux, il était possible d'aller chercher un second siège à l'Exécutif. Le PDC a toujours été très clair. Nous sommes attachés à l'Entente. Avec le PLR. nous partageons un socle de valeurs communes, qui ne sont pas celles du MCG et de l'UDC. D'ailleurs, mon résultat du premier tour est très proche de celui de Simon Brandt. Ce qui démontre que beaucoup de PLR ont voté pour moi et je les en remercie. Je n'ai jamais été partisane des postures politiciennes de l'entre deux-tours. Pour envisager une alliance, il faut des valeurs et un programme commun. Sinon, c'est de l'opportunisme. Et les partis perdent en crédibilité et en lisibilité.

Ne pêchez-vous pas par dogmatisme?

Je ne suis pas dogmatique. J'ai des convictions : nous avons trop de divergences avec le MCG et l'UDC. Nous sommes en faveur d'une Genève ouverte et riche de sa diversité. Le 17 mai, nous voterons sur l'initiative de l'UDC pour limiter la libre-circulation. Nous la combattons car nous considérons qu'elle est dangereuse pour notre pays. Comment voulez-vous que nous fassions campagne ensemble?

Après l'élection de Pierre Maudet au Conseil d'Etat en 2012, le PLR a soutenu la candidature du PDC Guillaume Barazzone. S'il ne devait y avoir qu'un seul candidat de l'Entente ne devrait-il pas être PLR? Au Municipal, les libéraux-radicaux ont presque le double de suffrages que le PDC.

Non car nous avons eu des scores quasiment identiques avec Simon Brandt au premier tour de l'élection au Conseil administratif. Les électeurs doivent pouvoir choisir leurs élus en fonction de leur personnalité. Et la politique ne peut pas être résumée à des renvois d'ascenseur. L'enjeu c'est Genève et nous devrions viser deux sièges.

On dit que vous avez tout fait pour obtenir le soutien des Vert'libéraux. Ils laissent la liberté de vote à leurs électeurs. Quelle est votre stratégie pour le second tour?

Les questions environnementales sont des préoccupations importantes au sein de la population et mes positions sont proches de celles des Verts libéraux. Mme Amsler a d'ailleurs fait un très beau score et je la félicite. Je resterai fidèle à celle que j'ai toujours été: une femme de centre-droit capable d'aller chercher des majorités au-delà du clivage gauche-droite, par exemple en faveur de la mobilité douce ou de l'égalité homme-femme. Je suis convaincue que les Genevoises et les Genevois veulent des élus rassembleurs, prêts à travailler de manière constructive. C'est particulièrement important dans le contexte de crise que l'on connait aujourd'hui. Bien plus que les petits calculs politiques de certains.