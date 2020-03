Seuls les enfants présentant toux et fièvre seront exclus de la crèche

Du soir au matin, les directives concernant l'épidémie de coronavirus ne sont plus les mêmes, et les parents d'enfants en crèche doivent naviguer avec souplesse, l’œil bien rivé sur leur téléphone et leurs emails.

Dans un premier document jeudi, le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour communiquait qu'un enfant présentant soit de la toux soit de la fièvre devait retourner à domicile, même s'il ne s'était pas rendu en zone sensible ou n'a pas été en contact avec une personne infectée.

Vendredi matin en milieu de matinée, un contre-ordre tombe: le retour à domicile intervient en cas de toux ET de fièvre supérieure ou égale à 38 °C, ce qui réduit le périmètre. Le retour en structure est possible dès disparition des symptômes, «sans devoir fournir de justificatif médical», est-il précisé. Les crèches ne doivent pas non plus accepter un enfant qui présenterait seulement l'un des deux symptômes, mais qui aurait aussi voyagé dans les régions à risque* les 14 jours derniers ou qui aurait eu un contact étroit (moins de 2 mètres et plus de quinze minutes) avec une personne infectée. Dans ce cas, le retour à la maison doit s'effectuer en évitant les transports publics. Le document ajoute qu'aucun test pour le coronavirus ne sera effectué par les services médicaux à la simple demande des parents.

Excès de précaution

Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé, reconnaît des problèmes de communication. «Il y a peut-être eu un malentendu ou une surinterprétation des messages délivrés par l'Office fédéral de la santé publique. Le service qui a émis cette directive voulait bien faire, il faut accepter que des personnes de bonne foi soient susceptibles de faire des erreurs. Le médecin cantonal édicte quasiment tous les jours des recommandations à l'attention du personnel de l'État en fonction de l'évolution de la situation, mais nous ne sommes pas à l'abri d'initiatives parallèles parfois lancées dans un excès de précaution.» Une chose est sûre désormais: «On ne renvoie pas un enfant à la maison juste parce qu'il tousse.»

Le Département rappelle aussi que les études l'attestent, «les populations les plus jeunes résistent de manière particulièrement efficace aux effets du Covid-19.» Si l'enfant tousse mais n'a pas de fièvre, alors on applique les consignes d'hygiène de base, en lui lavant souvent les mains, en essayant de le faire tousser dans son coude.

Pour un papa comme Jérôme, dont l'enfant fréquente une crèche privée du groupe Pop E Poppa à Champel, le renversement de situation s'est vécu en direct. «Ma fille de 8 mois tousse depuis des semaines, comme tous les gamins en hiver. Le pédiatre a dit que c'était normal, mais l'accès à la crèche lui a été refusé aujourd'hui. Une voisine s'en occupe, et ma femme prendra la relais cet après-midi. Tout ça alors qu'on paye quand même!» Quelques minutes plus tard, la situation bascule. «On vient de m'appeler pour m'informer que la petite peut réintégrer la crèche puisqu'elle n'a pas de fièvre.»

«Justifications absurdes»

Une avocate dont le bébé de 15 mois est inscrit dans le même groupe, sur la Rive droite, dit son incompréhension. «J'ai dû aller le rechercher hier après-midi, et tout le temps où je l'ai gardé il n'a même pas retoussé! Je ne comprends pas pourquoi ces mesures ne touchent que les crèches et pas les écoles et les EMS. Selon la hotline cantonale, c'est parce que les petits enfants sont une population à risque et car les homes sont déjà des structures médicalisées. Ces deux justifications sont absurdes!»

En effet, le dernier communiqué de presse du Département de la santé confirme que les personnes les plus exposées ont plus de 65 ans. Cette maman se sent otage de la situation, car elle ne dispose pas de solution de secours, n'ayant pas de famille sur place. «On est retournés à la crèche ce matin, mais on vient d'être rappelés car notre enfant a de la fièvre. Mon mari vient de commencer un nouveau travail, explique-t-elle, et moi je suis toujours à courir entre deux audiences. On ne va pas pouvoir s'amuser à venir rechercher notre enfant comme ça tous les jours.»

Dans les crèches du secteur de l'Université, les situations divergent selon les sites. «Dans une crèche il y a beaucoup d'enfants malades, dans une autre pas du tout et dans une dernière moyennement», résume Martine Saillant, responsable du secteur. Ainsi, une vingtaine d'enfants ont été renvoyés jeudi, sans trop de perturbations. «Ça se passe très bien, assure-t-elle, les parents jouent le jeu et ne sont pas paranos. Sur 240 familles, je n'ai constaté que deux personnes qui étaient angoissées ou pas contentes et qui menacent de ne pas payer leur facture.» Elle ne fait pas mesurer les températures d'office, «seulement s'ils ont l'air malade».

Ce qui effraie le plus la professionnelle, c'est la menace qui pèse sur ses collaborateurs. «Si les équipes commencent à tousser et repartent chez elles, là on sera coincés. Pour l'instant ça roule mais on est toujours à flux tendu pour les remplacements.» Martine Saillant est en train de vérifier si elle dispose d'assez de matériel désinfectant, pour dépanner d'autres établissements si besoin.

Hausse des gardes d'urgence

Pour un service de dépannage comme Chaperon rouge, qui propose des gardes d'enfants en cas d'urgence, l'effet se ressent clairement. «Le téléphone sonne sans cesse depuis hier, confirme Stéphanie Lambert, directrice générale de la Croix-Rouge genevoise. L'impact est immédiat, d'autant que généralement, ce sont les grands-parents qui s'occupent des enfants dans ce type de situations, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas car on ne veut pas mettre en péril ces personnes âgées.» 534 heures de gardes d'enfants malades ont été assurées durant la première semaine de mars 2020, soit une augmentation de 63 % par rapport à la première semaine de mars 2019. Les chiffres ont monté en flèche depuis mardi surtout.

Cette semaine, environ 25 demandes d’interventions ont eu pour raison le refus des crèches, dont 17 demandes entre jeudi et vendredi. 12,6% des heures n’ont pu être effectuées au cours des deux dernières semaines en raison d’une trop forte demande.

Des indications claires ont été données au secrétariat pour filtrer les demandes, en posant des questions sur les symptômes, les voyages récents et les contacts éventuels avec des malades confirmés. «Dans l'immense majorité des cas il ne s'agit que de fièvre ou de toux, mais si un autre élément jette le soupçon, les gardes ne se rendent pas dans les familles.»

Stéphanie Lambert espère que les parents ne se découragent pas face à une ligne d'appels sans arrêt occupée, et les invite à remplir un formulaire de demande en ligne pour décharger le flux téléphonique. Elle indique espérer faire face à la demande autant que possible grâce à l'engagement d'une dizaine de nouvelles gardes ces trois derniers mois. Et le service continue à recruter, avis aux amateurs.

* Chine, Singapour, Corée du Sud, Japon, Iran, Italie du Nord