Série vidéo: «L'escalade, une étape genevoise vers les sommets» épisode 3

Épisode 3: «L'athlétisme, une passion de père en fille»

Juliette Morath aime la course, elle a ça dans le sang. Pierre est à la fois père et coach de la jeune fille et doit trouver l'équilibre. À eux deux, ils ont une revanche à prendre sur l'Escalade 2018. Cette année, ils veulent gagner.

Épisode 2: Quand une blessure compromet l'Escalade

Léo, 17 ans, a le potentiel pour devenir un grand athlète, de l'avis de son coach Pierre Morath. Mais cette année, avec une blessure à la hanche, parviendra-t-il à courir l'Escalade?

Épisode 1: Il n'y a pas d'âge pour s'entraîner dur

Le coach Pierre Morath dispose de cinq «diamants bruts» qu’il souhaite emmener au plus haut niveau. Focus sur Sabella, fille du champion Tesfaye Eticha, bien décidée à dépasser son père.