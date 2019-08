Serge Dal Busco reconnaît avoir reçu 10 000 francs du groupe Manotel

Le conseiller d'Etat PDC Serge Dal Busco a bien reçu 10 000 francs du groupe hôtelier Manotel. Le ministre affirme avoir reçu cette somme entre les deux tours de la campagne électorale 2018. Il l'a remboursée à la mi-septembre de la même année, soit plusieurs mois plus tard. Pourquoi? Le magistrat réserve ses réponses à la justice.

"Compte-tenu des diverses rumeurs et fuites récentes, je confirme avoir reçu un montant de 10'000 francs de la part de Manotel S.A. entre les deux tours de la campagne 2018, explique le conseiller d'Etat. Je n’ai pas touché à cette somme, et j’ai décidé spontanément de la restituer dans son intégralité à mi-septembre 2018. Je n’ai reçu aucun autre montant extérieur durant la campagne. Comme je l’ai dit précédemment, la totalité de ma campagne a été financée par mes propres deniers. Je ne ferai pas d’autre commentaire et me rendrai en toute sérénité à la convocation du Ministère public. »

C'est donc probablement pour cette raison que le magistrat sera auditionné le 27 septembre prochain par le Ministère public en tant que personne appelée à donner des renseignements dans ce volet de l'affaire Pierre Maudet. Il est convoqué le même jour que le directeur dudit groupe, Pierre Muller, entendu comme témoin. Contacté, ce dernier n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Dans les comptes du parti en possession du Service des votations pour l'année électorale 2018, aucune contribution de Manotel n'apparaît, ce qui explique l'existence d'un versement sur le compte privé du magistrat. Seule la mention d’un versement de Serge Dal Busco de 15 000 francs existe dans la contribution des conseillers d’État.