Sept ans de prison ferme requis contre le moniteur qui abusait de fillettes

Le Ministère public genevois a requis ce jeudi 7 ans de prison ferme contre le moniteur de camps de vacances qui a abusé d'une vingtaine de fillettes.

«Dans la jurisprudence, l'affaire qui nous occupe aujourd'hui n'a pas d'égale. La faute est extrêmement lourde, le prévenu s'en est pris au développement, à la liberté et à l'intégrité sexuelle de ces fillettes», a notamment déclaré la procureure Katerina Figurek Ernst. Elle demande un verdict de culpabilité pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Les 7 ans fermes sont entre autres assortis d'une interdiction d'exercer une activité en lien avec des enfants durant 5 ans et des mesures de traitements thérapeutiques ambulatoires.

Développement suit...