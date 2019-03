Seize heures de plaidoiries pour un accusé qui se tait

Il est 15h10, ce jeudi après-midi devant la Chambre d’appel et de révision, lorsqu’un avocat est gagné par le besoin, tout physiologique, du sommeil. Il s’endort et le sait, luttant avec succès contre la somnolence qui l’envahit. A cet instant on est avec lui, on fait comme lui, en s’accrochant aux mots proférés de sa consoeur comme un noyé à sa bouée.

Voilà le résultat très concret des quelque 16 heures et plus de plaidoiries du procès en appel de l’assassin présumé de la petite Semhar. Hormis les incidents à l’ouverture, les parties présentes n’ont fait que cela durant deux jours: plaider et répliquer, en additionnant jusqu’à l’épuisement les temps de parole de chacun.

La fatigue accumulée a pourtant sa justification: l’homme que l’on rejuge continue à clamer son innocence. Ses défenseurs reviennent devant la justice demander son acquittement. Retrouvailles à quitte ou double: sa précédente condamnation à 20 ans de prison pourrait encore s’alourdir. Le procureur avait lui aussi fait appel et réclame la perpétuité.

Les deux camps s’opposent sur chaque page du dossier. Le prévenu ne fait rien pour les réconcilier. Il se tait. La présidente lui donne une dernière fois la parole avant de clore les débats. Il renonce à la prendre. Son conseil, Me Spira, avait prévenu: «Son silence ne fait pas de lui un coupable. On ne juge pas un homme sur une attitude. Encore moins sur les émotions que nous ressentons…»

Elles sont palpables en effet. Une mère et un père sont là pour les incarner. Ils ont chaque matin fait la queue comme tout le monde pendant 30 minutes, avant de pouvoir franchir le sas de sécurité, sans que l’idée de leur octroyer une voie rapide n’effleure les responsables de ce nouveau dispositif sécuritaire.

Ils ont ensuite écouté jusqu’au soir les avocats «revenir aux faits», décrire en boucle les sévices subis comme si le procès venait de commencer; puis se disputer sur les traces d’ADN, s’affronter sur ce «faisceau d’indices», accablants pour les uns, discordants pour les autres, ne laissant aucune place au doute doute raisonnable, qui puisse profiter à l’accusé; ou au contraire, lui faisant son lit, au point que la Cour devra alors libérer cet ancien chauffeur de taxi de 43 ans, emprisonné depuis le mois d’août 2012.

Le verdict est annoncé pour le mercredi 3 avril à 17h. La salle sera pleine. Lors du premier jugement, en juin 2018, elle avait hurlé «assassin» en regardant le condamné quitter le prétoire entre deux gendarmes. (TDG)