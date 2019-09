Seize ans de prison requis contre l’un des agresseurs de l’épicier des Grottes

Une longue liste de témoins. Une bonne dizaine pour la seule journée de mardi, cités à comparaître devant le Tribunal criminel, qui juge depuis lundi un prévenu de 25 ans, accusé d’avoir, avec son frère cadet, tenté d’assassiner en juillet 2018 l’épicier de leur quartier, à la rue de Montbrillant.

On pensait en être quitte pour attendre ce mercredi le début des plaidoiries. Les choses sont allées plus vite. Le président de la Cour, Yves Maurer-Cecchini, a des questions à poser, parfois même beaucoup, mais il va toujours à l’essentiel, écartant les opinions, ne retenant que les faits. De quoi dégager le terrain pour un réquisitoire implacable. Le tour du procureur Gregory Orci arrive avant 16 h déjà.

Projet homicide

Lui non plus ne se paie pas de phrases à rallonge. «Faire ce qui a été annoncé; voilà la définition d’un mot lourd de sens en droit pénal: la préméditation», lance-t-il en ouverture. Pendant quarante minutes denses, il va s’employer à détailler le projet homicide des deux frères, réunis dans la même détermination.

Car ils ont bien agi «en coactivité, cette affaire en est un parfait cas d’école», martèle-t-il, balayant la thèse selon laquelle l’aîné aurait été entraîné dans la fureur de ce jeune frère à la tête dure et querelleuse. Ses intentions pacificatrices ne résistent pas à l’épreuve des faits, autrement plus têtus. «Tous les témoins disent la même chose: il n’est jamais là pour apaiser les conflits ou trouver une solution comme il le prétend», souligne le représentant du Ministère public.

Avant d’ajouter: «La vidéosurveillance de l’épicerie le montre dans une posture et une gestuelle pleines de violence. Il pénètre dans le commerce comme un cow-boy; c’est lui, le premier, qui profère les menaces de mort.»

Parades de combat

La suite du réquisitoire s’arrête sur la nuit de l’agression pour en détailler les actes préparatoires. Une scène rapportée par un témoin fait froid dans le dos. Il raconte avoir vu les deux frères, non loin du lieu de l’embuscade, «s’échauffer en répétant des mouvements de boxe et des parades de combat». Commentaire du procureur: «Comme ils se prétendaient en guerre, ils ont choisi les meilleures circonstances – de terrain et d’heure nocturne – pour mettre à exécution leur plan.» Il conclut: «C’est bien la mort qui est tombée cette nuit-là sur la victime.» Enfin, il se tourne vers le Tribunal criminel pour lui demander de condamner le prévenu, coupable d’une «tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l’assassinat, à une peine privative de liberté de 16 ans».

La responsabilité? «Pleine et entière», aux yeux des experts psychiatres qui, plus tôt dans la journée, sont venus redire devant la Cour que «si l’auteur présente les signes d’une certaine immaturité psychique, il ne souffre en revanche d’aucune pathologie».

Question sans réponse

Comment a-t-il pu alors commettre un tel acte? Après deux jours de procès, la question reste sans réponse. Elle sera posée à nouveau devant le Tribunal des mineurs, qui jugera prochainement le frère cadet, âgé de moins de 18 ans au moment des faits. La justice des adultes n’a pour l’heure qu’une sanction pénale, la plus lourde, à proposer. Et une dernière journée d’audience pour entendre les plaidoiries de la partie plaignante et de la défense.

La marge de manœuvre de cette dernière est restreinte. Elle tentera de défendre un homme de 25 ans, seul dans le prétoire, face à une culpabilité, la sienne, qu’il ne reconnaît pas. «Les dénégations d’un prévenu sont parfois extraordinaires», a déclaré mardi le Dr Gérard Niveau.