Scooters et vélos brûlés à Plainpalais

Week-end animé pour les pompiers du SIS appelés d'urgence dans le quartier Plainpalais, une première fois samedi matin à 3h30 et la nuit suivante à la même heure pour des incendies.

Le premier est allumé sur une case à vélo au coin de la rue Vignier et de la rue Guillaume-de Marcossay. Le second est situé au pied d'un immeuble de la place Saint-François. A chaque fois le scénario est le même: des scooters, des motos, des vélos, garés sur des cases, partent en fumée: six deux-roues motorisés dans le premier incendie, cinq dans le second. Les flammes ont roussi les murs, et les plantations à la place Saint-François. A la rue Vignier, la flambée a fissuré les vitrines de l'Ivresse, une sympathique librairie-café. A chaque fois, une quinzaine d'hommes et plusieurs véhicules se sont déplacés.

Au chapitre des faits divers du week-end, signalons un carambolage entre cinq véhicules vendredi en début de soirée sur la route de Vernier. Deux personnes ont été blessées. (TDG)