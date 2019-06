Scènes de crime dans le tram historique

C’est une première suisse. Dès le 12 juin, des comédiens vont investir le tram historique pour jouer des scènes adaptées du livre «Meurtres à Genève», publié en 1990 et réédité il y a deux ans. Rencontre avec son auteure, Corinne Jaquet.

Presque trente ans après sa publication, votre livre s’apprête à vivre une seconde naissance. Votre impression?

Pour moi, chaque livre est un accouchement. Celui-ci est mon premier «bébé». Il était sage, il se portait bien depuis trente ans, il avait trouvé son public. Et tout à coup, il m’échappe. C’est merveilleux! En plus, le voir devenir un spectacle dans le vieux tram vert, moi qui adore l’histoire de Genève… Attention, je n’ai jamais fantasmé sur le fait que l’on adapte l’un de mes livres à l’écran, pour un film ou une série télévisée. Même s’il y a eu un projet allant en ce sens. Mais le théâtre, c’est autre chose, c’est vivant!

Comment s’est déroulée votre rencontre avec le metteur en scène, Jacques Sallin?

Tout à fait par hasard au café Slatkine. C’est Jacques qui a eu cette idée un peu folle, moi je n’y suis pour rien. Il s’est emparé de ces histoires. Je lui ai laissé carte blanche, avec juste un droit de regard sur les textes. Car si je crois que je sais écrire un roman – j’ai publié vingt-quatre livres – je ne connais rien à l’écriture de théâtre. Mais je suis bon public, alors je me réjouis de découvrir le spectacle.

Vous en avez tout de même une petite idée?

Pas du tout! Je n’ai pas voulu assister aux répétitions, afin de garder intacts ma candeur et mon émerveillement mardi prochain, à l’occasion de la générale.

Parlez-nous de la genèse de votre livre, il y a trente ans…

J’étais journaliste et l’une des chroniqueuses judiciaires au quotidien «La Suisse». Le soir, et même la nuit, j’aimais descendre au sous-sol pour fourrager dans les vieilles archives. Je crois que je rêvais déjà d’écrire des romans policiers… Les vingt-deux histoires criminelles relatées dans mon livre se sont toutes déroulées à Genève entre 1916 et 1968. Elles ont été publiées par épisode dans le journal, lors d’une série d’été. Puis Édouard Slatkine m’a approchée pour en faire un livre.

Le spectacle, qui sera joué en français et en anglais, ne comporte que six saynètes. Le choix a dû être difficile…

C’est Jacques qui a choisi. Je crois qu’il a opté pour des affaires assez sanguinolentes, telles «Le crime du Perron», «Le bijoutier sanguinaire» ou «Le crime de la maison de verre».

Tram’Drames Du 12 au 30 juin et du 11 au 29 septembre. Sur réservation. Infos sur //clmg.ch (TDG)