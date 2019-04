«Sandrine Salerno crée une inégalité au nom de l’égalité»

Les fonctionnaires femmes et transgenres de la Ville de Genève pourront faire grève féministe le 14 juin prochain sans devoir poser un jour de congé. Les hommes, non. Pour plus d’impact, le service minimum ne sera pas assuré, sauf en ce qui concerne la sécurité, a annoncé hier la future maire Sandrine Salerno, au nom de tout le Conseil administratif. Problème, cette mesure de discrimination positive n’est peut-être pas légale.

Romain Jordan, spécialiste du droit en matière d’administration publique, soutient que cette mesure «pose de sérieux problèmes de compatibilité au droit». L’avocat genevois estime en effet qu’«accorder un avantage à des employés en fonction de leur genre est une discrimination, ce qui est en règle générale illégal. Un collaborateur de la Ville qui s’en plaindrait en justice aurait toutes les chances de gagner une compensation.» Quant au service minimum que la Ville annonce ne pas assurer, il soutient que «la jurisprudence permettrait à un citoyen de recourir contre la fermeture d’un secteur, même a posteriori, dont il aurait eu besoin ce jour-là, par exemple.»

«En 2019, les hommes sont avec nous»

À gauche, on salue la mesure de la Ville. Uzma Khamis Vannini, conseillère municipale et cheffe de groupe des Verts, ne voit pas de problème: «Ça s’appelle la grève des femmes. C’est logique que ce ne soient que des femmes qui y participent et par conséquent obtiennent le droit de débrayer ce jour-là. Le jour de la grève des postiers, on ne voit pas des chauffeurs de bus se mettre en grève avec eux.» Quant à la tendance des femmes soulignée hier par Sandrine Salerno dans nos colonnes à moins négocier leur salaire à l’embauche que les hommes, elle l’explique par des raisons structurelles: «Une femme sait que si elle n’est pas prise dans le public, elle devra se tourner vers le privé, où elle sera généralement moins payée que son homologue masculin. Accepter de payer plus un homme après une négociation, c’est déjà discriminer une femme.»

Marie Barbey-Chappuis, conseillère municipale PDC et candidate au Conseil administratif en 2020, se montre plus nuancée: «J’ai beaucoup de respect pour Sandrine Salerno, car elle a ouvert la voie à des politiciennes comme moi. Je comprends sa démarche, mais je ne suis pas sûre qu’elle serve la cause. La différence majeure que je sens entre la grève de 1991 et celle de 2019, c’est qu’aujourd’hui, nous avons les hommes avec nous dans cette lutte pour l’égalité des droits. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux militent pour le congé paternité par exemple.»

L’inclusion des hommes dans les revendications est reprise aussi à droite. «Je souhaite voir les hommes et les femmes revendiquer ensemble une égalité salariale pour tous, avance Michèle Roullet, conseillère municipale PLR, qui estime que Sandrine Salerno «se tire une balle dans le pied en créant une inégalité» au nom de l’égalité. «Une magistrate ne peut pas se permettre de payer des femmes grévistes avec les deniers publics parce qu’elle juge la cause louable. C’est être juge et partie.»

Céline Amaudruz, vice-présidente de l’UDC Genève et conseillère nationale, est du même avis: «Ce n’est pas le rôle de l’Exécutif d’une ville de décider si une cause est bonne ou pas. La population n’a pas à supporter le manque de prestations parce que l’administration publique entend défendre une cause.»

Nettoyeuses externes discriminées

La conseillère municipale d’Ensemble à Gauche Maria Pérez, si elle salue le geste accordé aux collaboratrices de la Ville, estime en revanche que Sandrine Salerno ne va pas assez loin: «Ce jour de grève sera accordé principalement à des employées de bureau et des cadres. Mais qu’en est-il des entités externes travaillant pour la Ville, notamment les entreprises de nettoyages, dont le personnel est quasi exclusivement féminin? Genève manque une belle occasion de faire passer un vrai message: les bureaux non nettoyés pendant un jour marqueraient les esprits.»

Une proposition qui fait tiquer Michèle Roullet: «L’administration publique ne peut pas faire la police dans les entreprises privées qu’elle engage. Ce désir de toute puissance interventionniste typique de la gauche est problématique.» (TDG)