Sanctionner l’homophobie: duel entre deux mondes

Le 9 février, le peuple votera pour ou contre l’introduction dans le Code pénal d’une norme punissant ceux qui auraient «incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle». Jusqu’ici, les discussions publiques menées par les opposants sont peu nourries, mais les opinions sont tranchées, comme en témoigne le débat tenu à la «Tribune de Genève» entre Eric Bertinat, conseiller municipal UDC et président de Perspective catholique, et Didier Bonny, coprésident de la Fédération romande des associations LGBT et coprésident des Verts de la Ville de Genève.

Didier Bonny, donnez-nous un exemple de discrimination liée à l’orientation sexuelle qui pourrait être sanctionnée par la nouvelle norme.

Didier Bonny (D.B.): C’est effectivement le cœur du débat et souvent le traitement de cette question n’est pas correct. Les opposants nous disent que divers articles du Code pénal punissent déjà l’expression de l’homophobie, mais il faut distinguer les attaques individuelles, effectivement déjà sanctionnées par la loi, et les attaques collectives. Par exemple: «ces lesbiennes on va les remettre dans le droit chemin» ou «les homosexuels sont des pédophiles». Aujourd’hui, ces insultes générales et globales ne sont pas répréhensibles et peuvent être proférées en toute impunité. Or, non, on ne doit pas pouvoir dire n’importe quoi en toute impunité sur l’homosexualité et la bisexualité, comme on ne peut pas dire n’importe quoi sur les appartenances raciales, ethnique ou religieuse des gens.

Eric Bertinat (E.B.): Je ne crois pas à cette mesure. La loi proscrit les insultes et la justice est largement sensibilisée sur la question de l’homosexualité et peut intervenir…

D.B.: Faux! Elle ne le peut pas justement quand l’insulte est générale. Les plaintes sont alors classées.

E.B.: Peut-être. Mais de là à criminaliser l’expression d’une opinion…

D.B.: Je ne comprends pas qu’on s’attaque à une disposition punissant l’homophobie. Cette disposition n’empêchera pas quelqu’un de s’exprimer. Il devra simplement prendre garde à la manière de le faire. C’est un cadre clair, qui permet de dire qui est dans les limites et qui en sort.

Eric Bertinat, vous dites que la norme va limiter la liberté d’expression et d’opinion. Un exemple?

E.B.: Cela semble en apparence très raisonnable, mais je ne crois pas que le lobby LGBT le soit! Il joue volontiers les victimes et les groupes qui le composent sont d’une incroyable virulence. Ils n’hésiteront pas à employer cette norme pour imposer leurs choix, leur manière de voir, de vivre. En cas de contradiction, les accusations d’homophobie pleuvront immédiatement et les dommages sont irréparables. On le voit avec la mésaventure du chocolatier Läderach, coupable de financer l’UDF qui s’oppose à cette norme en tant que chrétien. Aujourd’hui, exprimer un désaccord au sujet de l’homosexualité, c’est courir le risque de se faire taxer d’homophobie. J’ai du reste longuement hésité à intervenir publiquement dans ce débat car je sais qu’on va immédiatement être accusé d’homophobie.

D.B.: Imposer nos manières de vivre! Mais on n’impose rien à personne! Nous voulons juste être traités d’une manière correcte. M.Bertinat, je comprends que ce sujet ne vous touche pas. Vous n’êtes pas homosexuel et n’avez pas à subir les insultes permanentes sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que la pression sociale est une des causes déterminantes du suicide et des dépressions chez les homosexuels. Il s’agit de faire un pas pour aider une minorité à mieux vivre. Qui sait si un jour vos petits-enfants ne seront pas concernés.

M.Bonny, ne craignez-vous pas effectivement que les plaintes ou les menaces de plainte soient utilisées pour bâillonner des avis qui vous déplairaient?

D.B.: On peut être contre quelque chose sans lancer l’anathème. Vous le verrez lors du prochain débat sur le mariage gay ou chacun pourra donner librement son opinion.

E.B.: Je n’en suis pas si sûr, tomber sous le coup de la loi, c’est une menace très dissuasive qui oblige à se justifier, à témoigner quel que soit le résultat. C’est très violent. En cas de condamnation, il y a un casier judiciaire, alors qu’une insulte peut provenir d’un mouvement d’humeur. Une norme pénale, en droit, c’est une bombe atomique.

D.B.: Et se faire traiter de sale PD, ce n’est pas violent? Le taux de suicide des homosexuels est de 2 à 5 fois plus élevé parce qu’un jeune qui fait son coming out n’est jamais sûr du soutien de sa famille, alors que pour d’autres discriminations, religieuses ou raciales, au moins la famille fait bloc.

E.B.: Évidemment, les insultes sont violentes, mais qui tranchera? Et sur quoi? L’évêque de Coire a pris position récemment contre le mariage homosexuel, les théories de genre et dénoncé le divorce, des positions traditionnelles au sein de l’Église. Il a été immédiatement traité d’homophobe par Pink Cross. Et demain, faudra-t-il qu’il aille au tribunal se justifier? Récemment, une chargée de cours de l’Université de Fribourg a perdu son cours parce qu’elle a été accusée d’homophobie. Personnellement, je suis opposé à l’adoption par des couples homosexuels car j’estime que ce n’est pas favorable à l’éducation de l’enfant. Mais une pression très lourde s’exerce sur tous ceux qui défendent les positions catholiques traditionnelles. Et votre disposition va encore l’accentuer. Il y a tout un lobby qui vit de plaintes et de procès, qui ne va pas s’arrêter. On va discriminer pour lutter contre la discrimination, je crois que même dans les milieux homosexuels, des gens sont mal à l’aise avec cette idée.

D.B.: Je maintiens que seuls les appels à la haine et à la discrimination seront visés. La disposition obligera simplement l’UDC à réfléchir un peu à ses affiches et à ne pas refaire une votation de 2007, qui condamnait «les pacsés inféconds et aisés». Elle devra avoir des arguments, pas des jugements de valeur. Par ailleurs, si vous croyez que cela fait plaisir de déposer des plaintes, vous vous trompez.