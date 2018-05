Sami Kanaan se voit en maire 4.0

«Si les maires gouvernaient le monde, le monde irait mieux.» C’est en citant le professeur de sciences politiques américain Benjamin Barber que Sami Kanaan entame son propos. Nommé le 29 mai, le conseiller administratif socialiste devient officiellement maire de la Ville de Genève le 1er juin. Mais pour quoi faire?

Sami Kanaan, vous entamez demain une nouvelle année de Mairie. Cette fonction ne confère pas un grand pouvoir?

Peut-être pas, en effet. Mais ce qui me frappe, c’est la notion symbolique forte. Le maire incarne la voix, l’image de sa ville. Les gens vous sollicitent pour des projets, vous interpellent sur leurs soucis quotidiens, parfois existentiels. On jongle parfois en raison du changement annuel de la Mairie genevoise, mais c’est une magnifique fonction.

Vous citez le professeur Barber, vous pensez vraiment que les maires devraient gouverner le monde?

Ce sont eux qui sont le plus au courant des réalités quotidiennes des habitants. Je le constate en tant que représentant de la Ville auprès de l’Union des villes suisses et vice-président de celle-ci. D’un point de vue social, culturel, économique, c’est dans les villes que cela se passe. Là où vivent 70% de la population mondiale.

Vous succédez à Rémy Pagani, qui a connu une année de Mairie chahutée, de l’affaire de la brochure à se prises de position sur la Catalogne. Pensez-vous devoir redorer le blason de la fonction?

Idéalement, un maire devrait rassembler plutôt que diviser. Même s’il garde sa couleur politique et ses idées, le maire est censé fédérer. Cela étant dit, il faut reconnaître à Rémy Pagani cette capacité à susciter le débat là où on ne l’attend pas forcément. De plus, il est certain que le nom de Genève résonne à travers le monde. En tant que berceau de la Croix-Rouge ou encore en raison des Conventions de Genève, notre ville n’est pas une ville comme les autres. Soutenir les causes liées aux droits humains fait partie de notre ADN, de notre responsabilité. Utiliser le nom de Genève à cette fin a tout son sens. Même si la priorité va à nos habitants.

Comment appréhendez-vous cette prise de fonction?

J’ai la chance, je dirais même l’opportunité, d’occuper ce mandat alors que débute, en parallèle, une nouvelle législature cantonale. Qui plus est un Conseil d’État dirigé par un ancien collègue, en la personne de Pierre Maudet. Et comptant un nouveau membre socialiste, soit Thierry Apothéloz, à la tête d’un département (ndlr: celui de la Cohésion sociale) qui nous parle.

De quoi faciliter les relations entre la Ville et le Canton alors que les négociations sur la répartition des tâches sont en suspens?

J’y compte bien! Là, c’est surtout en tant que magistrat chargé de la Culture que je suis concerné. L’enjeu autour du Grand Théâtre et des nouvelles institutions culturelles, telles que la nouvelle Comédie, demeure. Le maire peut également donner un élan, une impulsion.

Une impulsion qui peut aussi s’exprimer dans le thème mis à l’honneur. Quel sera-t-il?

La digitalisation. Car, au-delà des aspects techniques et des nouveautés, elle véhicule des enjeux essentiels pour l’ensemble de la population. Le numérique est partout, il chamboule nos manières de vivre et cela ne va pas s’arrêter.

En quoi la Ville est-elle concernée?

À plusieurs titres. Tout d’abord, les gens s’attendent à ce que les prestations, telles que la réservation d’une salle par exemple, puissent se faire en ligne. Mais il y a aussi des enjeux éthiques et politiques, notamment autour de la protection des données. En tant que ville, on se doit d’être exemplaire sur ce point mais aussi de favoriser le débat.

N’oublions pas que ce n’est pas parce qu’on possède un smartphone que l’on maîtrise ces enjeux. Nous pouvons aider nos citoyens et citoyennes à gérer ces défis. Comment?

Parmi les événements prévus durant l’année, le 4e étage de la Bibliothèque de la Cité se convertit en espace dédié au numérique. Dès ce printemps se déploie tout un programme avec des débats, des ateliers mais aussi des animations basées sur l’humour, car le second degré est également nécessaire!

D’autres événements au programme?

En septembre, nous organisons une rencontre consacrée aux médias, l’occasion de s’interroger sur le devenir des médias, la qualité de l’information et l’accès à celle-ci. En mars, les artistes et les créateurs seront mis à contribution afin de mettre en valeur le tissu important qui gravite autour de cet univers digital ainsi que toute l’innovation en la matière. Il y aura bien sûr le 1er Août, au parc La Grange, dont les invités d’honneur seront Bienne et le CERN. Deux acteurs clés de l’innovation en Suisse. Nous fêterons d’ailleurs les 30 ans du World Wide Web. (TDG)