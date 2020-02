Sami Kanaan, cinq ans «chahutés» à la Culture

Sami Kanaan a vécu une deuxième législature compliquée en Ville de Genève. Elle s’est déroulée dans un «contexte financier chahuté», comme il le dit lui-même, la gauche et les milieux culturels demandant par deux fois au peuple de trancher sur les coupes budgétaires voulues par la droite. Elle a aussi été marquée par l’échec dans les urnes, en 2016, du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire (MAH). Des problèmes de gouvernance sont apparus dans son Département «mammouth» de la culture et du sport: un audit a révélé le mal-être des collaborateurs du Musée d’histoire naturelle, tandis que des tensions ont agité les bibliothèques municipales.

Mais on peut mettre au crédit du magistrat socialiste, le seul à se représenter, d’avoir soutenu le développement de projets phares pour Genève. La nouvelle Comédie et le Pavillon de la danse démarrent leur programmation respective en septembre 2020, le projet de la Cité de la musique paraît être sur les rails. «Pour la nouvelle Comédie, Sami Kanaan s’est assuré non seulement que le projet trouve une majorité initiale, mais aussi que les différentes tranches de financement soient ensuite votées», note le Vert Antoine Maulini.

«J’ai des réserves quant aux compétences de M. Kanaan à la tête de ce dicastère» Tobias Richter, ancien directeur du Grand Théâtre

Les musées affichent une belle santé, en dépassant pour la première fois le million de visiteurs par année. Amateur de photographie, le ministre a beaucoup œuvré pour le 8e art, en lançant notamment une biennale dédiée, No’Photo, ainsi qu’une bourse pour un travail à caractère documentaire.

Peur de déplaire

Si les voix sont unanimes pour saluer l’intelligence, le sérieux et l’intégrité de Sami Kanaan, lequel «essaie toujours d’agir en homme d’État responsable», plusieurs observateurs considèrent qu’il peine à définir et imposer une vision claire en matière de culture. «J’ai des réserves quant à ses compétences à la tête de ce dicastère», relève Tobias Richter, directeur du Grand Théâtre de 2009 à 2019.

D’autres sources décrivent un homme ambigu, qui ne sait pas très bien où il va et manque de courage politique par peur de déplaire. «C’est plutôt un technocrate, avance un fin connaisseur du département. Il était un excellent directeur de département, mais en tant que magistrat, il peine à faire savoir quel projet de société il défend.»

Opposition entre la «culture consacrée» et «émergente»

La PLR Florence Kraft-Babel déplore une trop grande délégation aux chefs de service et un «manque de vision». Elle regrette son inaction dans certains dossiers clés, comme la gouvernance du Grand Théâtre, sur laquelle la Cour des comptes a fini par décider d’enquêter, ou pour instaurer un véritable statut pour les artistes indépendants.

Les milieux culturels, quant à eux, affirment que la Ville, sous son magistère, a assumé «le gros du mandat», face à un Conseil municipal souvent contraire et dans un contexte bousculé par la mise en œuvre de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le Canton en matière de culture. Ils dépeignent un magistrat à l’écoute, disposant «d’assez bonnes connaissances des problématiques», qui a pourtant favorisé le patrimoine au détriment des petites structures.

Certains n’ont par exemple pas compris qu’on prive Post Tenebras Rock (PTR) d’un quart de sa subvention de 325 000 francs mais qu’on propose en même temps une rallonge de 3,2 millions pour le Grand Théâtre. L’opposition entre la «culture consacrée» et celle dite «émergente» provoque des crispations, reconnaît le président socialiste de la Commission des arts et de la culture, Ulrich Jotterand. «Mais comment contenter tout le monde?» interroge-t-il.

Un autre département?

Le mouvement La Culture Lutte affirme ne pouvoir que se réjouir du fait que le budget alloué à la culture ait été augmenté. Toutefois, les militants regrettent eux aussi que l’ambition de Sami Kanaan se soit limitée aux grandes institutions. «La création et les artistes, sans lesquels ces institutions risquent de devenir des coquilles vides, n’ont pas bénéficié des augmentations nécessaires», observe La Culture Lutte.

Pour la majorité des personnes interrogées, une chose semble certaine. Si Sami Kanaan est réélu, il devrait vraisemblablement changer de département.

Sport: des investissements suffisants?

C’est un refrain que l’on entend souvent. Le sport est le «parent pauvre» de la politique de la Ville. Sur les 315 millions de francs du budget du département de Sami Kanaan, seuls 46 millions lui sont consacrés, observe le conseiller municipal UDC Eric Bertinat. Président de la Commission des sports, Antoine Maulini remarque qu’il s’avère souvent «plus difficile» d’y auditionner le magistrat que dans celle des arts et de la culture, où il siège aussi. Le Vert se félicite toutefois des événements menés à bien au cours de la dernière législature, comme la fan zone de la Coupe du monde de football 2018 et la Laver Cup de tennis.

«Il est toujours plus difficile pour un projet sportif d’obtenir des crédits, voire même un chiffrage, contrairement à ce qui touche à la culture», regrette de son côté le PLR Pierre de Boccard, qui attribue notamment cela à la «meilleure organisation» des milieux culturels.

300 millions de francs d'investissement

On dénombre pourtant 115000 sportifs membres d’un club à Genève. Et les lacunes en termes d'infrastructures se font sentir désormais. «Nous sommes confrontés à un manque criant d’adaptation des installations par rapport à la pratique actuelle du sport», dénonçait Gabriel Vida, président de l’Association genevoise d’athlétisme, dans «GHI». Destiné à l’athlétisme, le pavillon du Bout-du-Monde doit par exemple être partagé avec le tennis, car le nombre de courts est insuffisant. UGS-Chenois, le deuxième club de ping-pong le plus grand de Suisse, doit quitter ses locaux car les pompiers ont besoin des espaces qu’il occupait jusqu’ici.

Signe qui ne trompe pas: l’an dernier, les associations sportives se sont rassemblées en un collectif afin de mieux faire entendre leur voix. «Je suis scandalisé que des clubs de la ville doivent aller s’entraîner hors du territoire municipal», dit Pierre de Boccard. Heureusement, des projets vont de l’avant, se réjouit le PLR, qui cite notamment la Queue d’Arve, où une salle omnisports et un mur de grimpe viennent d’être inaugurés.

Il s’agit là de l’une des premières réalisations d’un important plan d’investissement, lancé en 2017 par Sami Kanaan. Trois cents millions de francs qui doivent permettre de rénover et de construire de nouvelles installations autour de la gare des Eaux-Vives, au Bout-du-Monde ou au Bois-des-Frères. Suffisant? T.A.

«J’ai initié des réformes»

Mal-être du personnel, Grand Théâtre, infrastructures sportives: Sami Kanaan, unique magistrat à se représenter, défend son bilan.

Des tensions ont secoué vos services. Quelle est votre part de responsabilité?

J'ai moi-même demandé les analyses ou audits qui ont permis d'identifier et clarifier ces tensions, afin de prendre les mesures nécessaires pour y répondre. En arrivant à la tête de ce département, j’ai initié des réformes. J’ai décloisonné les métiers et voulu une ouverture plus importante de nos activités vers le public. Les dimanches des bibliothèques ont par exemple été instaurés dans ce sens, de manière participative et sur une base volontaire. Mais j’ai peut-être sous-estimé ce que cela signifiait en termes d’accompagnement humain. Mon département a depuis innové en prenant des mesures de prévention des risques psychosociaux. Ce dispositif sera étendu au reste de l’administration.

Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez privilégié la culture d’élite et le Grand Théâtre aux dépens des petites structures?

Que c'est faux. Au contraire, on me reproche parfois de cultiver la diversité de la politique culturelle de la Ville. Pour ce qui est du Grand Théâtre, Genève a voulu maintenir une institution lyrique de renommée internationale depuis des décennies. Cela a un coût mais aussi son importance, y compris économique. Cela étant, il faut que le Canton paie aussi sa part. Je commence à être irrité par l’attitude du Conseil d’État. Je ne compte plus le nombre de courriers restés sans réponse.

Alors que la demande explose, l’offre d’infrastructures sportives de la Ville est-elle suffisante?

Non, elle ne l’est pas. Mais il n’y a malheureusement pas eu d’anticipation de l’évolution des besoins dans les années 90 et 2000. D'où les démarches actives que j'ai menées dès mon arrivée à la tête du département et qui portent maintenant leurs fruits, comme pour le futur centre sportif des Eaux-Vives. Il y avait donc un rattrapage à faire, et nous avons fourni un effort considérable. Sans moi, il n’y aurait pas le plan financier d’investissement de 300 millions de francs pour les infrastructures sportives. J’ai dû me battre auprès de mes collègues pour le faire passer. T.A.