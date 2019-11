Salaire des fonctionnaires, l’État fait tout pour séduire le Cartel

Au début de novembre, le Conseil d’État repoussait la réforme des salaires des fonctionnaires (Score). L’arrêt est intervenu alors que les premières présentations aux cadres étaient en cours et les documents de référence envoyés aux entités subventionnées.

Pourquoi? Officiellement, il s’agissait de donner du temps au temps, pour mieux convaincre les représentants des fonctionnaires. Mais d’autres explications sont évoquées: elles vont de la fiabilité discutable de la «calculette» censée permettre aux fonctionnaires de vérifier leurs nouvelles rémunérations aux surprises découvertes dans les calculs pour certaines catégories. Le Cartel avait même fait de cette présentation un casus belli: comment, a-t-il dit, présenter des chiffres concrets aux fonctionnaires alors que le modèle n’est pas validé? Enfin, le Conseil d’État venait de poser sur la table une nouvelle offre.

Pourquoi changer?

Pour comprendre, il faut revenir à l’origine du projet. En 2013, l’État employeur posait les bases d’un projet dont il ne semble avoir finalement jamais dévié, consistant à mieux reconnaître, et donc rémunérer, le personnel du social et de la santé, ainsi que les managers. C’était aussi une façon de revenir sur les situations favorables de certaines catégories, liées à l’histoire du développement de l’État et de ses métiers.

Comme la réforme ne devait pas se faire en déshabillant complètement Paul pour habiller Pierre, il annonçait mettre environ 60 millions dans l’opération. Depuis la reprise des négociations entre les partenaires sociaux et la délégation ad hoc au Conseil d’État, composée de la conseillère d’État chargée des Finances et des Ressources humaines, Nathalie Fontanet, de Mauro Poggia et du président du Conseil d’État, Antonio Hodgers, la facture est même passée à 79 millions, comme l’indique un document interne que la «Tribune de Genève» s’est procuré. Malgré l’argent injecté, les simulations font encore apparaître 36,7% de perdants, contre 59,7% de gagnants. Pour les perdants, qui disposent d’un salaire plus élevé que celui prévu par leur nouvelle classe, la mise à niveau s’opère sans baisse du salaire réel, mais en bloquant les augmentations annuelles prévues durant le nombre d’années nécessaires.

Offre de dernière minute

36, 7% de perdants, ce n’est pas rien… Le Conseil d’État a-t-il senti venir la tempête? A-t-il voulu éviter un coup de tabac en pleins débats budgétaires? Il vient de proposer aux syndicats d’octroyer aux perdants une annuité de plus. Autrement dit, les augmentations salariales ne seraient plus bloquées pour ces derniers. Du coup, avec le nouveau système, le nombre de gagnants passe à 96,4%. Un sucre qui fait grimper le coût du système à 188 millions, sauf que, pour limiter la casse, l’État propose de faire payer une partie de la facture aux fonctionnaires eux-mêmes. Deux annuités durant les six ans suivant l’année d’introduction du nouveau système seraient bloquées pour l’ensemble du personnel, faisant retomber ainsi, pour l’État, les dépenses réelles à 60 millions. Une injustice crasse pour les fonctionnaires? Au contraire, argumente le Conseil d’État: «Cette alternative présente l’avantage d’une répartition des efforts entre tous les collaborateurs.» Grâce à elle, «les personnes moins bien valorisées ne verraient pas leur progression salariale stoppée et rejoindraient la nouvelle courbe, et les personnes en progression feraient le sacrifice de deux annuités» mais seraient tout de même payées plus.

Le hic, hormis les probables surprises liées à l’introduction concrète de tout nouveau système, c’est qu’il n’est pas du tout certain que les représentants des fonctionnaires signent un accord prévoyant à la fois des baisses d’espérance de gain pour certaines catégories et un blocage de deux annuités pour tout le monde. D’autant plus que le Conseil d’État a annoncé en présentant le budget 2020 que deux annuités seraient bloquées d’ici à 2023. S’agira-t-il des mêmes ou d’annuités supplémentaires? Les négociations en cours sont prévues jusqu’en février, pour une entrée en vigueur possible en juillet 2021.