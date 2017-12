Saisie record de haschisch et arrestations en cascade

Des mois d’enquête ont permis de démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants tissé entre la France et la Suisse. Une douzaine d’arrestations ont eu lieu ce printemps de part et d’autre de la frontière. Notamment à Genève, où deux hommes sont soupçonnés d’avoir joué un rôle central dans l’acheminement de 475 kg de résine de cannabis, interceptés pendant leur convoyage, aussi appelé go fast. Décryptage d’une affaire franco-suisse exceptionnelle.

Tout démarre en octobre 2015. Une fusillade survient dans la cage d’escalier d’un immeuble aux Eaux-Vives. Un homme reçoit une balle dans les parties génitales… Le drame est évité de justesse. Cette transaction qui a mal tourné, jamais ébruitée jusqu’à présent, conduit la Brigade des stupéfiants sur la piste de certains acteurs du trafic de haschisch à Genève, alimentant de petits dealers de rue postés entre le quai du Général-Guisan et le Jardin anglais.

Dans ce puzzle commencé par les inspecteurs genevois, une pièce est détenue par les services douaniers lyonnais, spécialisés dans la marchandise de contrebande. Une enquête franco-suisse se met alors en place à la fin de l’année 2016 et va durer près de quatre mois.

Destiné au marché genevois

Jusqu’à ce qu’une opération de grande envergure soit déclenchée. Le 14 mars dernier, trois véhicules quittent Genève, roulent jusqu’à Strasbourg pour charger de la drogue. Quelle quantité? Les enquêteurs ne le savent pas encore. «Sur information de la Brigade genevoise des stupéfiants, nous avons réalisé une longue filature sur 250 km, difficile à gérer pour ne pas être repéré et ne pas perdre la cible», détaille le responsable d’un service douanier lyonnais, souhaitant garder l’anonymat pour des raisons de sécurité. Sur le chemin du retour, l’une des voitures visées, un 4 x 4 tirant une remorque, roule anormalement sur l’autoroute, à 100 km/h au lieu de 130. De quoi compliquer la surveillance. Au péage d’Eloise, des motards de la Brigade de gendarmerie de Saint-Julien entrent en scène et contrôlent le 4 x 4. Les deux voitures de têtes, elles, poursuivent leur chemin en direction de Genève, où un comité d’accueil les attendra.

«À l’ouverture de la remorque, rien n’était caché: il y avait un agglomérat de savonnettes de résine de cannabis scotchées les unes aux autres avec une anse, pesant au total 475 kg. On ne s’attendait pas à la découverte de cette quantité-là!» relève le même interlocuteur. Il est rare de découvrir des centaines de kilos de haschisch à proximité de la frontière suisse. «De mémoire, c’est de loin le dossier le plus important en termes de quantité saisie destinée vraisemblablement au marché helvétique et en particulier genevois», remarque le douanier lyonnais.

L’interpellation du transporteur permet de procéder à des arrestations en cascade. Le même jour, les deux conducteurs des véhicules en tête du convoi sont stoppés à Genève. L’un d’eux, T., 33 ans, un Franco-Tunisien domicilié dans le canton, où il perçoit des indemnités chômage, est considéré comme le «chef» du trafic de haschisch local. Le second, A., un Français de 36 ans, serait son «lieutenant». Chez lui, à Gaillard (Haute-Savoie), la police retrouve deux armes de poing. Une équipe franco-suisse commune d’enquêteurs intervient également à Valleiry (Haute-Savoie) au domicile d’un homme servant de «nourrice» pour stocker la drogue. Dans les jours qui suivent, la Brigade des stupéfiants interpelle sept personnes à Genève, des clients de T. considérés comme des semi-grossistes.

En parallèle, le volet financier de l’enquête, en mains de la police judiciaire lyonnaise, met en lumière un réseau de blanchiment d’argent plus vaste en France s’appuyant sur des «collecteurs». Ces personnes souvent sans casier judiciaire et dans le besoin se chargent de récupérer l’argent des commandes puis de le remonter vers des commanditaires. Un réseau de «collecteurs» strasbourgeois, baignant dans le salafisme, est mis au jour. Un couple est aussi appréhendé à Lyon, soupçonné d’avoir reçu plus de 100 000 euros en liquide de T. et A., la veille de leur déplacement à Strasbourg.

Plusieurs condamnations

Dans ce dossier tentaculaire, certains cas relèvent de la justice française, d’autres de la justice suisse. La procureure genevoise chargée de l’affaire, Gaëlle Van Hove, confirme ces éléments: «Deux personnes interpellées à Genève en mars dernier sont prévenues de trafic de stupéfiants par métier et d’avoir organisé un trafic à Genève. Elles ont reconnu partiellement les faits.» Elles se trouvent toujours en détention provisoire à Champ-Dollon. «Sept autres personnes ont aussi été interpellées dans la foulée à Genève et ont été détenues plusieurs mois.» Ces clients revendeurs ont été condamnés par ordonnance pénale ou par procédure simplifiée pour trafic de stupéfiants et ont fait, pour certains, l’objet d’une expulsion.

Les deux principaux protagonistes relativisent leur implication. Mes Yaël Hayat et Elina Neyroud défendent T.: «Notre client n’entend pas se dérober de sa participation à ce trafic, mais il conteste fermement le rôle prépondérant qu’on cherche à lui attribuer. Sa participation s’est confinée dans le transport d’un produit dont il n’était aucunement propriétaire et dont on ne peut, à ce stade, préjuger de la destination. Nous espérons que, très prochainement, les juges sauront relativiser tant son rôle que la gravité des charges qui lui sont reprochées.» Me Aude Longet-Cornuz défend quant à elle A.: «Mon client conteste le fait que la marchandise lui était destinée. Il a été appelé pour aller la chercher à Strasbourg, mais selon lui, il ne connaissait pas la quantité à transporter.»

À ce stade des investigations, ce trafic franco-suisse a abouti à la découverte d’une demi-tonne, au total, de haschisch et de plusieurs dizaines de milliers de francs. Autant d’éléments qui s’insèrent dans un trafic plus vaste encore en France, ayant permis de blanchir plus de 50 millions d’euros, selon nos sources.

La quantité saisie dans la région lémanique, l’action conjointe franco-suisse et le nombre d’acteurs impliqués à tous les niveaux du réseau rendent cette affaire peu ordinaire. «Cela montre que si les criminels se moquent des frontières, les autorités peuvent aussi travailler de concert entre la France et la Suisse pour surmonter les obstacles», souligne Gaëlle Van Hove. (TDG)