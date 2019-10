Saint-Jean expérimente le mobilier mixte et fait la nique à la gare Cornavin

Un trottoir élargi, au pied d’un immeuble avec jardinets privatifs, pile en face d’un commerce où l’on trouve les alcools les moins chers du quartier. Le quartier est celui de Saint-Jean et la rue au nom rousseauiste – Contrat-Social, elle s’appelle – favorise le «parler ensemble», assis sur un banc.

Cela tombe bien, il y en a deux, de bancs publics. Ils appartiennent à notre mobilier municipal, déclinable en une, deux ou trois places. En se poussant un peu, on peut même tenir à quatre sans problème sur ce «Genève» dont les CFF n’ont pas voulu devant la gare Cornavin, lui préférant des chaises individuelles qui, de Rousseau, ne connaissent que les rêveries en solo.

Un designer inconnu a dû se souvenir de la chose et des débats animés qu’elle a suscités. Car il vient de tester, à la vue de tous, une mixité intéressante, profitant de la césure entre les deux bancs pour y ajouter… une chaise. L’ensemble a de l’allure, on a pris soin de choisir une couleur en accord avec l’essence d’origine, ainsi qu’une forme de dossier épousant la géométrie générale.

Le rendu étant, au premier coup d’œil, irréprochable, on sollicite le Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM) pour obtenir la fiche technique de ce banc «Genève» amélioré. Fausse piste.

Ce mobilier mixte ne sort pas du catalogue officiel de notre ville.

On retourne donc sur place. Pas de chance. La chaise a disparu. Son absence fait jaser. Le voisinage s’interroge: vol d’usage ou retour à la maison? On penche pour la seconde hypothèse, positive et joyeuse. Un sourire au balcon nous y encourage. L’initiative était bien citoyenne et désintéressée.

Elle pourrait susciter d’autres vocations, ailleurs dans la ville, car le quartier de Saint-Jean, lui, est remarquablement pourvu en mobilier urbain. L’esplanade de Cornavin, par comparaison, est beaucoup plus pauvre. Une ou deux chaises supplémentaires ne seraient pas de trop. En les mettant bout à bout, on retrouverait les bancs publics chassés récemment de l’endroit par notre régie fédérale.