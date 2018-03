«S’en prendre aux aînés est une transgression très grave»

Au terme de son quatrième procès, un Marocain d’une trentaine d’années a été condamné, vendredi, à 12 ans de prison pour brigandage aggravé par la Chambre pénale d’appel et de révision. La faute de cet homme est lourde, selon les juges. Ils rappellent qu’il a commis deux agressions violentes au préjudice de personnes âgées et «particulièrement vulnérables» en vue d’un gain «facile et dérisoire».

La Cour souligne que «la brutalité envers les aînés est l’une des transgressions les plus graves de tout ordre juridique». Le 18 février 2012, le prévenu avait forcé la porte d’une personne âgée, l’avait frappée, étranglée, bâillonnée et ligotée au fond de sa baignoire pour la voler (lire nos éditions de jeudi et vendredi). Un mois auparavant, il s’en était pris avec un couteau à une autre dame, née elle en 1925.

Les magistrats dénoncent la violence inouïe et la cruauté inutile des actes. L’agression de l’une des victimes a duré 45 minutes. Six ans après, elle en porte encore les séquelles. L’accusé a pris le risque de mettre sa vie en danger, disent les juges. Au moment de la strangulation - lorsqu’il lui a fracturé les cartilages du larynx - et lorsqu’il l’a abandonnée ligotée, tête en bas dans sa baignoire.

Pour la Cour, «la souffrance infligée va bien au-delà de ce qui était nécessaire pour la dépouiller. Ce déchaînement de violence physique était purement gratuit.» Les magistrats ajoutent que le prévenu rejette encore et toujours la responsabilité de ses actes sur ses comparses, sur la drogue ou des médicaments qu’il aurait pris. Malgré le temps écoulé, «la prise de conscience en est à ses prémisses, il n’y a pas de véritable amendement».

La Chambre pénale d’appel et de révision est obligée aujourd’hui d’écarter la tentative d’assassinat en raison d’un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) qui, pour des raisons strictement juridiques, lui interdit d’envisager ce crime. Elle retient en revanche l’une des circonstances aggravantes du brigandage. Celle du prévenu qui a mis sa victime en danger de mort, lui a causé une lésion corporelle grave ou l’a traitée avec cruauté. Or, la défense s’était précisément opposée à cette aggravante.

Réaction de Me Romain Jordan, avocat du prévenu: «Ce quatrième procès - le deuxième organisé suite à une erreur - n’a servi à rien, déplore-t-il. La justice genevoise n’aura changé que trois mots dans son jugement pourtant annulé par le Tribunal fédéral.» Le pénaliste va-t-il à nouveau recourir au TF? Va-t-on vers un cinquième procès? «Nous verrons sereinement ces prochains temps comment la suite de ce dossier se dessine, dans l’espoir d’un apaisement général.»

À l’issue du procès, le procureur général Olivier Jornot dont le réquisitoire a été suivi par la Cour s’est montré satisfait: «Je salue la réponse de la justice genevoise à ce cas de violence extrême sur des personnes âgées».

Me Lorella Bertani, avocate d’Antoinette, l’une des victimes âgée aujourd’hui de 84 ans, espère que la procédure va enfin s’arrêter. «Ma cliente est fatiguée, elle n’en peut plus… Je voudrais que le prévenu prenne enfin conscience des actes qu’il a commis. Je voudrais qu’il assume sa faute que tout le monde considère extrêmement lourde. La société n’accepte pas qu’on s’attaque à deux catégories de personnes particulièrement vulnérables: les enfants et les personnes âgées.» (TDG)