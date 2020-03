Ruée sur les denrées: «C’est dingue, les gens sont fous!»

Face à l’épidémie de coronavirus, les Genevois font des réserves de guerre. Vendredi, dans les magasins, certains rayons se vidaient à la vitesse de l’éclair. À peine le personnel les remplissait-il que les gens se ruaient sur les marchandises.

Les produits qui partent le plus vite sont le riz, les pâtes, les boîtes de conserve, l’eau minérale, le papier toilette, les couches-culottes ou encore le lait en poudre pour bébés. À la Migros de la Gradelle, les sacs-poubelles et le lait UHT sont aussi pris d’assaut. À la Coop de la place du Cirque, ce sont entre autres les savonnettes et le sel qui se font rares. Le site de vente en ligne de la Migros, Leshop.ch connaît un tel afflux qu’il y a une file d’attente virtuelle d’une quinzaine de minutes avant de pouvoir passer commande et que le délai de livraison est d’une semaine à dix jours.

«C’est dingue, les gens sont fous!» s’étrangle Wallis, une étudiante de 23 ans, devant les rayons vides du magasin Coop de la Jonction. Hélène, 71 ans, fait partie de ces clients qui engrangent des denrées. «Je suis dans la tranche d’âge à risque, précise-t-elle. Je fais des provisions au cas où la situation s’aggraverait et que je ne pourrais plus sortir.» Vivienne, 58 ans, craint la fermeture des frontières et le non-ravitaillement des magasins: «Je veux pouvoir tenir au moins une ou deux semaines.»

Un réflexe d’aînés? Pas seulement. Fredy, Mathieu et Lara, tous âgés entre 27 et 34 ans, arpentent également les rayons à la recherche de conserves. «J’achète des chips pour passer de bonnes soirées devant des films puisqu’il n’y aura plus rien d’autre à faire», confie Fredy. Cette frénésie d’achats échappe cependant à Joséphine, une Italienne de 87 ans, qui promène un grand caddie avec un unique petit paquet de parmesan à l’intérieur: «On dirait qu’il va y avoir la guerre. Les gens paniquent parce qu’ils ne l’ont pas vécu, moi oui. Ce n’est pas un virus qui va me faire peur.»

Du côté de la grande distribution, on se veut rassurant: «Cela fait deux semaines que la demande de produits courants a augmenté dans toute la Suisse, confirme Tristan Cerf, porte-parole de Migros. Mais nous avons des réserves et les denrées continuent de traverser les frontières. En plus, nous avons nos propres usines de production. Nous avons mis en place une cellule de crise qui a défini des priorités dans la production. Par exemple, nous produisons cinq fois plus de boîtes de raviolis que d’habitude.»