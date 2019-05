Au début de mars, une nouvelle agression s’est produite à la sortie d’une boîte de nuit à Genève. Près de deux mois d’enquête, au cours desquels ont eu lieu des auditions de plaignants et de témoins, des saisies d’images de vidéosurveillance et des captures d’écrans de téléphone, permettent aujourd’hui à la police de tenir cinq suspects du violent tabassage dans les Rues-Basses.

Selon nos renseignements, les cinq prévenus, âgés de 19 à 22 ans, ont été arrêtés au début du mois à Genève. Quatre d’entre eux se retrouvent poursuivis pour tentative de meurtre. Au sein de ce groupe, un jeune est également sous enquête pour deux brigandages, et reste à ce jour en détention provisoire. Le cinquième est, lui, prévenu notamment de lésions corporelles. La plupart des suspects étudient dans le canton.

Quid des victimes, âgées de 19 et 20 ans? Il s’agit de deux frères genevois sans histoire. Le 3 mars, à la sortie d’une boîte de nuit, vers 5 h du matin, ils ont été roués de coups de pied et de poing. Frappés alors qu’ils étaient au sol, ils ont été conduits aux Urgences peu après les faits; le plus âgé a été hospitalisé plusieurs jours pour un traumatisme crânien. Après l’agression, ils ont souffert de maux de tête et de contusions durant une semaine. En raison des troubles du sommeil et de séquelles psychologiques, ils consultent aujourd’hui un psychiatre.

Les causes de l’altercation, qui a débuté dans la boîte de nuit, sont encore floues. Mais selon les premiers éléments de l’enquête, une jeune femme serait au cœur de ce drame de la jalousie entre un plaignant et un prévenu. Sur les images de vidéosurveillance prises dans le dancing, on voit les deux hommes se prendre de bec et s’agripper par le cou à tour de rôle. Une caméra d’une boutique située non loin du club a enregistré une partie du tabassage. D’après le rapport de police, aucun des prévenus n’a prêté secours aux victimes. En revanche l’un des cinq jeunes, «dépassé par le déchaînement de violences», a commencé à un moment donné à éloigner les autres protagonistes. Durant leurs auditions à la police, certains prévenus ont contesté pendant que d’autres ont admis en partie les faits reprochés.

«Un penalty à la tête»

Quant aux videurs du dancing, ils affirment aux agents n’avoir rien vu de particulier, à part un regroupement de jeunes sur le trottoir d’en face. En audition, l’une des victimes a admis avoir donné un coup de ceinture à «un individu qui semblait menaçant envers [son] frère».

Avocat d’un plaignant, Me Luc-Alain Baumberger estime que «les images vidéo démontrent clairement l’acharnement de violence sur [son] client. Il a notamment été victime d’un «penalty à la tête», ce qui lui laisse encore d’importantes séquelles. Il regrette que, malgré les éléments accablants du rapport de police, aucun des prévenus n’ait daigné lui présenter la moindre excuse.»

«Gratuité déconcertante»

Pour Me Véra Coignard-Drai, «certains des prévenus ont tapé sur [son] client avec une gratuité déconcertante. Il a été retrouvé au sol semi-inconscient, avec du sang autour de la tête, et ce, sans qu’on ne lui ait porté secours.» Ce jeune homme, «dont on ne savait pas si le pronostic vital était engagé à l’arrivée des secours, n’est pas décédé. Aussi, la gravité d’un acte ne se mesure pas seulement à l’aune de ses conséquences. Il y a tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de l’infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. Les coups portés à mon client l’ont exposé à un risque de mort.»

(TDG)