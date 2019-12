Risque d'avalanche dans les Alpes de France voisine

Selon Météo France, les vents forts vont provoquer des risques dans les départements des Alpes françaises. Entre 40 et 60 centimètres de neige fraîche pourraient tomber à plus de 1 300 mètres en Savoie et en Haute-Savoie. Le risque d’avalanche sera accru par ces chutes et pourrait devenir maximal dès ce lundi dans l’après-midi, au-dessus de 2 300 mètres d’altitude. Météo Suisse n'annonce pas de chutes de neige, sauf à La Chaux-de-Fonds très nuageux, avec de fréquentes chutes de pluie et neige mêlées. Genève pourrait connaître le même sort, jeudi.

A la station météo de Cornavin, on annonce un temps variable avec des précipitations subites et du vent. En fin d'après-midi, le ciel sera couvert produisant de faibles pluies comme en matinée. Dans la nuit, on aura un temps par moments légèrement nuageux. Les températures passent de 7°C le matin, à environ 8°C l'après-midi. Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de 2°C. Le vent modéré, venant du sud-ouest, diminue dans la soirée mais souffle légèrement encore par la suite.

Mardi le temps sera plus ou moins nuageux et plus froid. Durant l'après-midi, il s'installe un climat légèrement nuageux. Les températures matinales tournent autour de 2°C. Pendant la journée, on atteint 4°C maximum. Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de -3°C. Un vent de secteur nord-est va souffler faiblement.