Retrait de Rémy Pagani: «À un moment, il faut laisser sa place»

Une page se tourne en Ville de Genève. Élu depuis 2007 au Conseil administratif, Rémy Pagani ne se représentera pas pour un quatrième mandat aux élections municipales du printemps 2020. Il l'a annoncé mercredi dans «la Tribune de Genève».

Au sein de son parti, SolidaritéS (qui fait partie de la formation Ensemble à Gauche), la décision était attendue. «Ce n'est pas une surprise. Il y avait peu de chance que Monsieur Pagani obtienne une dérogation pour un nouveau mandat», déclare le député suppléant Olivier Baud, qui fait partie de ceux, avec l'avocat Pierre Bayenet, qui se sont mis à disposition de SolidaritéS pour l'élection au Conseil administratif.

Pour Albane Schlechten, cette décision est «une excellente nouvelle». «À un moment, il faut laisser sa place. Ensemble à Gauche a un souci de mise en avant de nouvelles personnalités. Si des politiques comme Rémy Pagani s'accaparent le pouvoir et les sièges trop longtemps, la relève ne pourra jamais émerger», relève la cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal, qui s'oppose au cumul des mandats.

Sur la liste pour le Conseil national?

Rémy Pagani n'en a pas fini avec la politique pour autant. Outre son mandat au Grand Conseil qui court jusqu'en 2023, il s'est annoncé auprès de son parti en vue des élections au Conseil national du 19 octobre. Il n'est pas le seul, mais la formation ne souhaite pour l'heure pas dévoiler les noms des autres papables.

«La décision sur le nombre de listes, sur les sous-apparentements et les candidats définitifs sera prise courant avril», précise Thibault Schneeberger, secrétaire du parti. En 2011, Ensemble à gauche était parti avec deux listes, et quatre en 2015.

De nombreux projets réalisés

L'heure viendra bientôt de faire le bilan des trois mandats de Rémy Pagani. Pour Olivier Baud, il est bon. «On a pu voir son engagement lors de la rénovation du Grand-Théâtre, où il a investi toute sa force de conviction», rappelle le député.

Membre de la Commission des travaux et des constructions depuis quatorze ans, Alain de Kalbermatten se montre plus nuancé. L'élu PDC a planché sur de nombreux projets avec Rémy Pagani. «Quand il a été élu au Conseil administratif, Genève avait un grand retard à combler en matière d'infrastructures. Il est arrivé au bon moment. Mais il n'a pas fait avancer les projets tout seul. C'est parce que la Commission des travaux et le Conseil municipal partageaient cette volonté d'aller de l'avant que Genève a pu construire de nouvelles infrastructures», relève l'élu PDC, qui cite la nouvelle école de Chandieu, la rénovation du Grand Théâtre ou encore les chantiers liés au CEVA.

«Un côté "chien fou"»

Alfonso Gomez retient un «homme combatif, de conviction, qui a les défauts de ses qualités». «Il est impulsif et manque parfois de recul quand il est dans le feu de l'action», estime le conseiller municipal Vert.

«Il a un côté "chien fou". Même si souvent l'intention est bonne, il a un gros manque de sensibilité sur la forme qui clive et pose problème dans les négociations», affirme de son côté Albane Schlechten, qui a eu souvent affaire au magistrat lorsqu'elle était la représentante des milieux alternatifs.

Le prochain départ de Rémy Pagani du Conseil administratif marque un tournant. L'Exécutif se trouve face à un renouvellement de grande ampleur. Quatre des cinq magistrats actuels ne se représentent pas. Seul Sami Kanaan affrontera les urnes au printemps prochain. Et avec le retrait de l'ancien syndicaliste, c'est un profil assez rare qui disparaît de l'Exécutif. «Avec son départ, observe Albane Schlechten, il y a un risque que le futur Conseil administratif manque d'ancrage sur le terrain et avec le milieu militant.»

Discussions en cours chez SolidaritéS

Concernant les élections municipales de 2020, les décisions interviendront «plus tard», la priorité étant pour l’heure aux élections fédérales. Par ailleurs, SolidaritéS souhaite mettre en avant «un projet politique avant des candidats», explique Thibault Schneeberger. Les quatre dissidents de SolidaritéS ayant rejoint le Parti du travail (Maria Pérez, Tobia Schnebli, Ariane Arlotti et Morten Gisselbaek) pourront-ils se présenter sous la bannière d'Ensemble à gauche? Rien n'est encore tranché, selon Thibault Schneeberger. «Mais la situation avec le PdT n'est pas simple non plus au niveau national. Nous avons des divergences politiques avec certains de leurs élus qui remettent en cause l’accueil inconditionnel des migrants, que nous défendons.» (TDG)