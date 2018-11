Retour progressif à la normale entre Genève et Lausanne

Un engin de chantier qui accroche une ligne de contact et c’est tout le trafic entre Genève et Lausanne qui est sévèrement et durablement perturbé.

L’événement est survenu, ce jeudi vers 16 h, juste à côté des voies ferroviaires dans le secteur de Saint-Prex, dans le district de Morges. La faute à une grue en activité à cet endroit-là.

Ligne coupée. Les InterCity en provenance de Suisse alémanique ont été contraints de s’arrêter à Morges ou de circuler jusqu’à Lausanne et pas au-delà. «Des navettes de substitution ont été mises en place entre Allaman et Morges», précise la porte-parole des CFF sur le coup de 18 h. Avant d’ajouter «qu’une seule voie était exploitée actuellement entre Genève et Lausanne et que la perturbation pourrait se prolonger jusqu’à 21 h.» Les usagers sont invités à consulter l’application des CFF, à lire les panneaux dans les gares et à écouter les informations diffusées. Ils ne font que cela depuis deux bonnes heures.

Des pendulaires contrariés dans leur trajet quotidien. À Genève, le hall principal est noir de monde et les quais sont bondés. Comme les trains qui circulent au compte-gouttes entre les deux villes. «J’ai mis 30 minutes de plus pour mon retour de Lausanne, mais j’ai fini par arriver à Genève», note un voyageur à la journée, au retour de sa séance à Lausanne. Tous n’ont pas sa chance. Pour nombre d’entre eux, le repas du soir sera froid dans l’assiette.

A 20h, les nouvelles sont encourageantes pour les pendulaires du soir. L'incident est en passe d'être réglé. Le retour à la normale est prévu pour 21h. Les retards ne sont plus que de 5 à 10 minutes, même si les InterCity en provenance de Zurich s'arrêtent encore à Morges, les usagers étant transférés sur le trafic régional pour rejoindre Genève. (TDG)