Retour à l’école: Genève tâtonne dans le brouillard

On attendait beaucoup, et sans doute trop, des réponses ce vendredi du Conseil d’État genevois au plan de sortie de confinement du Conseil fédéral présenté la veille. Mais comme la population, le gouvernement cantonal se pose pour l’heure davantage de questions qu’il n’a de solutions immédiates à proposer pour les trois phases de déconfinement du 27 avril, du 11 mai et du 8 juin. Tant les conditions de la réouverture potentielle de l’école obligatoire et des crèches restent ainsi à déterminer.

Concernant les institutions de la petite enfance, le gouvernement n’a pas encore statué et prendra langue avec les communes. Au sujet des écoles, Anne Emery-Torracinta, la responsable de l’Instruction publique, a expliqué travailler sur des scénarios, mais attendre les précisions de Berne sur le «concept de précaution» voulu pour pouvoir aller plus loin.

Ce flou est compréhensible car le Conseil fédéral ne précisera que dans les jours qui viennent le cadrage qu’il veut donner à la sortie de crise. Mais il ne faudra pas tarder pour empêcher que le débat qui a commencé parmi les parents et les professionnels concernés ne parte dans tous les sens.

Le confinement continue

Douchant d’entrée les enthousiasmes exagérés, Antonio Hodgers, le président du Conseil d’État, a immédiatement précisé vendredi que la Suisse n’était pas sortie de la crise sanitaire: «Les efforts doivent être poursuivis. Les risques que l’épidémie flambe à nouveau sont réels.»

Responsable notamment de la Santé, Mauro Poggia a été encore plus clair: «Les trois étapes décidées par le Conseil fédéral ne sont pas un déconfinement, a-t-il commenté. Ce qui est sur la table, c’est un assouplissement du confinement. De plus, rien n’est acquis. Tout dépendra du maintien ou non de la discipline de chacun. Il serait regrettable que tous les efforts faits jusqu’ici soient réduits à néant si on lâchait trop rapidement prise.»

Au grand jeu du concours d’hypothèses, Anne Emery-Torracinta, a rappelé que les dates butoirs annoncées ne sont pas gravées dans le marbre. Le Conseil fédéral «prévoit» de rouvrir les écoles obligatoires le 11 mai, ce qui est à confirmer le 29 avril, et les écoles secondaires le 8 juin, ce qui est à confirmer le 27 mai. Elle s’interroge elle-même sur le principal écueil de la rentrée: «Qu’est-ce que ça veut dire, distance sociale, avec des enfants? Probablement pas grand-chose.»

Parmi les pistes de travail, la conseillère d’État indique que la configuration habituelle sera peut-être à remodeler. «Une reprise le 11 mai, cela ne veut peut-être pas dire que ce lundi-là à 8 h les écoles seront pleines. Il n’y aura peut-être pas tout le monde, en permanence, dans toutes les classes. Il ne faudra pas d’attroupements devant les écoles.»

Le Conseil d’État devrait communiquer la semaine prochaine sur les promotions d’un degré à l’autre. La magistrate socialiste dit compatir avec les élèves qui attendent de savoir ce qu’il en est des examens de maturité, mais «il n’y a pas de consensus sur le plan suisse». Elle annonce une décision au plus tard début mai.

Quelques certitudes ont tout de même émaillé son discours. D’une part, l’accueil minimum sera élargi dès le 27 avril aux familles dont les parents seront concernés par une reprise du travail. D’autre part, comme l’annonçait la vice-présidente de la conférence des directeurs de l’instruction publique sur la RTS jeudi, les enseignants à risque ne seront pas obligés de venir travailler. «Les médecins traitants détermineront la vulnérabilité des personnes. Ce ne sont pas les enfants qui sont à risque, c’est le personnel.» Le retour en classe ne sera donc une obligation pour les élèves, qu’«une fois qu’un cadre sanitaire sera posé».

Du côté des experts, les avis divergent et cette divergence sème le doute: en France, l’Ordre des médecins s’oppose à une réouverture des écoles à la même date, tandis que le Monsieur Coronavirus de l’Office fédéral de la santé publique, Daniel Koch, indique que les enfants ne sont pas de «grands vecteurs de transmission» de la maladie. Alors que la Société pédagogique vaudoise invite ses autorités à ne pas rouvrir les écoles, son équivalent genevois adopte une position plus consensuelle. «Des enfants qui n’ont pas pu être pris en charge par le Service de protection des mineurs sont confinés avec des parents alcooliques ou toxicomanes, rappelle Francesca Marchesini, présidente du syndicat des enseignants du primaire. Il y a une volonté d’accueillir à nouveau les élèves.»

Elle ne cache pas que «ces allers-retours sur le fait que les enfants soient ou non des vecteurs du coronavirus n’inspirent pas confiance. Des enseignants sont inquiets, pas seulement pour eux, mais aussi pour leurs proches à risque.» Et se demande comment expliquer à des jeunes qu’ils n’ont pas le droit de se regrouper dans les parcs mais qu’ils peuvent retourner en cours.

Zones d’ignorance

Comme elle, Julien Nicolet-dit-Felix, de la Fédération des associations des maîtres du cycle d’orientation, ??aimerait s’assurer que les dispositions prises «s’appuient sur les avis médicaux et pas sur des considérations économiques». Il admet cela dit que, face à une maladie nouvelle, il y ait des «zones d’ignorance». Les réflexions du corps enseignant vont bon train quant aux scénarios possibles. «Aucun modèle n’est très satisfaisant: recomposer les horaires, supprimer des matières, ou travailler à double, une partie en présentiel, une partie à distance… peut être que la solution existe et qu’on ne l’a pas encore trouvée. Est-ce que les bons élèves qui suivent bien l’école en ligne pourraient rester à distance?»

La Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire tempère. «Je suis persuadée que les services concernés ont des débuts de réponse, il faut avoir confiance, affirme Anne Thorel Ruegsegger, sa secrétaire générale. Là où j’ai plus de doutes, c’est sur l’échéance du 27 avril, car si beaucoup de parents retournent au travail, combien d’élèves seront-ils de retour en classe? (ndlr: dans le cadre de l’accueil minimum élargi)» Selon son sentiment, «il faut que la communication soit relativement rapide, il y a besoin de messages rassurants à échéance régulière, car certains parents sont très inquiets».

Les SIG baissent leurs tarifs d’électricité

L’État poursuit ses efforts en vue d’atténuer les effets de la crise économique engendrée par les mesures prises pour juguler la pandémie. Les Services industriels de Genève (SIG) ont ainsi annoncé vendredi qu’ils diminueraient de 20% en moyenne leurs tarifs d’électricité. La mesure prendra effet le 1er [Nonbreaking space (fixed width)] mai et s’étalera sur quatre mois.

Relayée par le Conseil d’État, la bonne nouvelle a été ensuite été communiquée par les SIG. «SIG, en tant qu’entreprise responsable, tient à participer à l’effort commun et solidaire dans le canton de Genève face aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire mondiale du Covid-19», écrit la régie. Qui rappelle qu’elle a déjà diminué, pour ses clients professionnels et fournisseurs, la facture de gaz de 11% en moyenne.

L’impact sur la facture annuelle d’électricité d’un ménage consommant 4500 kWh par an sera d’environ 65 francs. Pour un artisan ou un indépendant consommant 30 000 kWh annuellement, il sera d’à peu près 450 francs.

De son côté, le gouvernement a décidé vendredi de deux nouvelles mesures de soutien à certaines activités économiques. La première est destinée aux locataires de locaux commerciaux. Afin d’inciter les bailleurs à accorder la gratuité des loyers dans les immeubles subventionnés ou faisant l’objet d’un contrôle de l’État, la perte locative du propriétaire pourra, jusqu’à un certain point, être reportée sur la réserve de l’immeuble.

Ce report est accepté pour une période de trois mois au maximum et ne devra pas excéder 20% du total des réserves. Ces dernières sont alimentées par l’ensemble des locataires et servent à payer des travaux d’entretien courant et extraordinaire en évitant des hausses de loyer.

La seconde mesure est destinée à soutenir le secteur agricole genevois. Elle entend renforcer la présence de produits du terroir dans les structures de restauration collective des établissements publics et parapublics, par exemple les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Dans un courrier à ces institutions, le Conseil d’État les encourage, «dans la mesure de leurs possibilités, à s’inscrire dans une optique d’approvisionnement de produits de proximité – notamment certifiés GRTA – ou à la renforcer». Les entités concernées sont invitées à s’adresser à l’Office de promotion des produits agricoles de Genève, à disposition pour faire le lien entre les fournisseurs et les distributeurs. E.BY