Réseau TPG paralysé: la Ville admet un «couac»

Les lignes TPG ont été paralysées mercredi matin sur la rive gauche et les utilisateurs ont dû prendre leur mal en patience. Des retards allant jusqu'à cinquante minutes ont été rapportés. Tous les grands axes de la rive gauche ont été touchés, notamment la rue des Eaux-Vives et la route de Frontenex. La situation s'étendait jusqu'à Vésenaz. Les perturbations se sont répercutées sur certaines lignes qui desservent aussi la rive droite. Le trafic est revenu à la normale en début d'après-midi, après avoir été durant des heures «surchargé», notamment sur les lignes 6,7,8, G et E.

> Cliquez ici pour suivre l'Info trafic en direct

La raison de ces gros retards? Une opération de marquage au sol réalisée par la Ville de Genève qui a eu lieu sur le pont du Mont-Blanc entre 6h30 et 7h30. Une tranche horaire choisie étonnante compte tenu du trafic dense un jour de semaine.

«C'est une erreur, et nous en sommes désolés»

«Ce travail d'entretien devait être effectué comme d'habitude vers 3h du matin, mais en raison d'un sol mouillé, les équipes du service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM) ont décalé ce chantier à 6h30», explique Anaïs Balabazan, porte-parole, qui reconnaît un «couac». «C'est une erreur, et nous en sommes désolés. Les travaux auraient dû être reportés à la nuit suivante».

D’autres travaux de marquage au sol sont prévus jeudi. «Nous avons pris contact avec la Ville de Genève afin de coordonner leurs interventions et ne pas se retrouver dans une situation comparable», précise François Mutter, porte-parole des TPG.