Rescapée de la Shoah, elle est volée et agressée

Hannah* est une dame à l’énergie peu commune. À plus de 88 ans, cette femme avenante et cultivée mène une vie très active. Passionnée de musique classique, elle se rend souvent au concert. Elle reçoit des amis et voyage. Mais ce bel entrain est quelque peu entamé. En l’espace de six mois, la sémillante octogénaire a été victime d’un cambriolage et d’une agression qui l’ont fragilisée. Aujourd’hui, elle témoigne pour alerter les personnes âgées et les inciter à la prudence.

«N’en parlez à personne»

En février, de faux ouvriers du CEVA sonnent à sa porte. Vêtus d’uniformes, ils affirment devoir régler un problème urgent dans l’appartement. «Comme ils avaient réussi à entrer dans l’immeuble, qu’ils avaient une combinaison et que les travaux battaient leur plein, je ne me suis pas méfiée», admet Hannah. Les deux hommes se montrent très polis. L’un d’eux lui explique le prétendu problème, laissant son complice s’éclipser dans sa chambre et voler des bijoux.

Le duo se retire, laissant la place, quelques minutes plus tard, à un faux policier qui explique être sur la piste de cambrioleurs qui viennent de sévir chez elle. Il demande à Hannah s’il lui reste des objets précieux et lui recommande de ne parler de l’affaire à personne. Cette mise en garde malhabile le trahit: Hannah comprend la ruse et éconduit le faux gendarme. Elle appelle les vrais policiers, qui se rendent très vite chez elle et lui révèlent que ce type de procédé est bien connu (lire ci-contre). Mais le mal est fait. Les voleurs se sont évaporés avec leur butin, dont la valeur sentimentale est irremplaçable.

Après cette intrusion, Hannah reste sur ses gardes, résolue à ne plus laisser d’inconnus entrer chez elle. Une matinée d’août, elle avise un jeune homme devant la porte de son immeuble.

«Il était 11 h du matin, je revenais de la Coop avec mon caddie. Ce monsieur m’a dit qu’il avait des amis dans l’immeuble et m’a demandé de lui ouvrir. Je lui ai répondu qu’il fallait appeler ses amis car je ne pouvais pas le faire entrer moi-même. J’ai essayé de refermer la porte derrière moi, mais il l’a maintenue ouverte. Il s’est agrippé à mon collier. Son geste était si fort que je suis tombée par terre. Il a fini par arracher le bijou puis il est parti en courant.» Hannah soupire: «Ce sautoir était le dernier souvenir que j’avais de ma mère.»

Ces deux événements, survenus dans un quartier bourgeois et en apparence paisible de Genève, ont troublé la sérénité d’Hannah. «Depuis, je pense à me méfier de tout. Quand la régie envoie quelqu’un pour réémailler la baignoire, je descends dans le hall de l’immeuble et demande à l’ouvrier de me montrer la lettre de la régie à travers la vitre. Dans la rue, si je vois une personne seule près de chez moi, je fais demi-tour et vais boire un café.» L’octogénaire précise que nombre de ses amies et connaissances, âgées de 80 ans ou plus, ont également été agressées. Mais l’histoire d’Hannah la rend particulièrement sensible.

Déportée à l’âge de 14 ans

Hannah semble en effet être l’une des dernières rescapées des camps de concentration encore en vie dans le canton. Elle a été déportée en 1944 à l’âge de 14 ans avec sa sœur et ses parents. À la fin de la guerre, la jeune fille a été accueillie en Suisse. Elle y a étudié, s’est mariée avec un Vaudois et s’est établie à Genève où elle mène une vie tranquille depuis plus de septante ans.

Ne souhaitant pas être reconnue, elle ne veut pas en dire beaucoup plus, mais confie avoir en horreur toute violence physique ou contact forcé. Ces dernières expériences l’inquiètent, d’autant plus qu’elle reçoit régulièrement des téléphones mystérieux: «Je décroche et n’entends personne au bout du fil. C’est angoissant, vous savez.»

Hannah a déposé une plainte en février et en août, ce que confirme la police. Du côté du Ministère public, le porte-parole précise que dans le premier cas, une procédure a été ouverte contre un individu soupçonné d’avoir participé à ce vol à l’astuce. Il est toujours recherché. Rien n’a encore permis d’identifier le voleur de collier.

* Prénom fictif, identité connue de la rédaction

(TDG)