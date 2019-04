Renzo Piano dévoile les mystères du CERN

C’est comme s’il revenait sur terre. Habitué à chercher les bosons de Higgs dans les profondeurs de ses tunnels, le CERN n’a jamais été le champion de la vulgarisation. Désormais, il va redoubler d’efforts. Lundi matin, il a annoncé la création d’un Portail de la science. Dessiné par Renzo Piano, la star italienne de l’architecture, ce bâtiment abritera un nouveau «centre d’éducation et de communication scientifique» pour le grand public, et notamment les enfants.

«Nous voulons expliquer au plus grand nombre à quel point il est fascinant de chercher à comprendre la matière de l’univers et de faire découvrir les technologies de pointe que nous développons pour nos recherches», a déclaré Fabiola Gianotti, la directrice générale de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

C’est d’ailleurs dans un hangar industriel, truffé de rutilants aimants superconducteurs, que le projet a été présenté. Avec 130 000 visiteurs par an, le site ne peut satisfaire que la moitié de la demande. Le Portail de la science vise à faire plus, et surtout à stimuler des vocations scientifiques auprès des jeunes.

Pompidou ou Beyeler?

Pour porter une telle ambition, le CERN a fait appel à Renzo Piano. Dans quel registre allait s’inscrire l’architecte? Celui, très affiché, du Centre Pompidou parisien ou du Shard anglais, ce tesson de verre qui domine Londres de ses 300 mètres? Ou le Génois allait-il opter pour un style plus retenu, comme il l’a fait pour la Fondation Beyeler à Bâle ou le Centre Paul Klee à Berne? Sans doute conscient des mœurs helvétiques, Renzo Piano propose un ensemble qui, de par sa volumétrie, ne devrait pas créer la polémique.

L’Italien s’est inspiré de l’ambiance technologique des lieux. Vu de haut, son complexe évoque autant une station intergalactique que des puces électroniques disposées sur une carte mère.

Le Portail de la science s’étend de part et d’autre de la route de Meyrin, devant le Globe de la science, sur 240 mètres de long. Il est composé de trois pavillons, dont les toits sont couverts de panneaux solaires, reliés par une passerelle. Ils abriteront des laboratoires d’expérimentation pour les visiteurs, un auditorium et un restaurant.

Deux grands tubes

Le long de la route de Meyrin, l’architecte a disposé deux grands tubes surélevés rappelant les tunnels dont le CERN est coutumier. D’un diamètre de près de huit mètres, ils seront consacrés aux expositions permanentes.

L’ensemble, qui semble flotter dans l’air, s’élèvera à une hauteur maximum de 15 mètres. Il devrait à terme se faire de plus en plus discret puisqu’il sera entouré d’une forêt pour laquelle 400 arbres seront plantés. Ils entoureront aussi le Globe voisin, et cacheront, à l’arrière, 250 places de parc.

«Une ville volante»

Que dit Renzo Piano de son projet? «C’est une petite ville volante sur la route de Meyrin. Elle sera habitée chaque jour par près de 4000 personnes. Ces pavillons seront reliés entre eux par une passerelle ainsi que par un pont qui enjambe la route. J’aime les ponts. Ils font du bon travail, physiquement et métaphysiquement. Cette petite ville volera sur la forêt, comme si elle était en lévitation. Une vraie forêt qui sera bientôt plantée. Car la science et la nature vont ensemble.»

Les tunnels? «Ils sont là pour rappeler la nature du CERN, qui cherche les mystères de l’univers sous la terre. Bien sûr, le bâtiment sera neutre en carbone.»

Une histoire italienne

Le Portail de la science est une histoire italienne. La directrice du CERN est Romaine, l’architecte est Génois, alors que le principal financier n’est autre que la fondation Fiat Chrysler du constructeur automobile turinois. «Enthousiasmé par le CERN à la suite d’une visite, Renzo Piano s’est dit disposé à proposer un projet, raconte un proche du dossier. Le reste est une question de hasard de rencontres.» Renzo Piano connaît d’ailleurs Fiat, puisqu’il a transformé sa fabrique du Lingotto, à Turin.

79 millions de francs

Évalué à 79 millions de francs, le Portail de la science sera entièrement financé par des dons. À ce jour, 57 millions ont déjà été récoltés. Fiat versera 45 millions et donnera à l’auditorium le nom de son ancien patron Sergio Marchionne. Une fondation genevoise dont le nom n’a pas été donné apportera aussi son écot, ainsi que la Loterie Romande. Les travaux devraient démarrer en 2020 pour s’achever en 2022. (TDG)