Rénovée, la bibliothèque des Minoteries met les jeux vidéo à l’honneur

Après deux ans de travaux, la bibliothèque des Minoteries, à Plainpalais, a rouvert ses portes mardi. Une inauguration officielle aura lieu samedi.

Vieille de plus quarante ans, l’institution a été entièrement rénovée. Il faut dire qu’elle en avait bien besoin. Et le changement frappe d’emblée le visiteur.

Tout d’abord l’accès. Les usagers n’ont plus à emprunter les anciennes galeries lugubres du complexe des Minoteries, aujourd’hui démolies. «L’entrée se fait dorénavant par le côté parc des Minoteries ou directement depuis la rue des Battoirs», précise Jean-Pierre Kazemi, chargé de communication des bibliothèques municipales en Ville de Genève. Il souligne que le lieu est «entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite».

À l’intérieur, les locaux vétustes ont laissé place à un espace moderne et lumineux doté de parquet et de meubles d’inspiration scandinave. Pour feuilleter des ouvrages, les usagers pourront aussi bien s’installer sur une des nombreuses tables installées dans la bibliothèque que dans la cour intérieure du bâtiment. Le lieu sera par ailleurs prochainement équipé de six postes informatiques. Autre nouveauté: une borne extérieure permet de rendre les ouvrages empruntés en dehors des heures d’ouverture.

Voilà pour la forme. Qu’en est-il du fond? L’institution a profité de cette pause forcée pour revoir son offre. Outre les collections classiques, un bel assortiment de BD et de DVD ainsi qu’un échantillon de périodiques, elle compte accorder une place particulière aux jeux vidéo. Une séance hebdomadaire ouverte au public sera dédiée à la découverte de nouveaux jeux. Des tournois encadrés par des professionnels seront également agendés régulièrement. Par ailleurs, une série d’ateliers et de conférences sur diverses thématiques comme la permaculture, l’écriture ou le numérique est également prévue. Pour les Minoteries, ces nouvelles activités, qui auront lieu dans une salle en sous-sol, sont l’occasion de repenser le lieu et de toucher d’autres publics.

Lancés en 2015, les travaux de réaménagements des bibliothèques municipales semblent porter leurs fruits. «Nous observons globalement une hausse de la fréquentation, relève Jean-Pierre Kazemi. Je pense qu’elle s’explique par la qualité et la diversité des prestations proposées.»