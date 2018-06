Renaissance inédite pour une PME genevoise

Dans le quartier horloger de Plan-les-Ouates, ce sont elles les plus précises. Les cartes électroniques d’Acqiris mesurent le temps au milliardième de seconde. Leur technologie, intégrée dans les équipements de leurs clients, peut aussi bien permettre de repérer une brèche dans un barrage que de distinguer une veine de l’intérieur. De capter la pollution de l’air et d’identifier les molécules dans la nourriture.

Quand on pénètre dans l’unité de production de l’entreprise, il faut enfiler une blouse blanche et insérer une bande conductrice sur ses souliers pour éviter de se charger en électricité statique. Ça pourrait endommager les cartes.

Les Suisses se rebiffent



La PME possède un savoir-faire quasi unique, qui ne l’a pas empêché de traverser une grosse période de turbulences en 2017. Des vents contraires si puissants que si la FAE, une fondation cantonale d’aide aux entreprises (lire ci-contre), n’était pas intervenue, Acqiris n’aurait jamais ressuscité.

Tout commence en 1998 quand une multinationale américaine développant des instruments de mesure, LeCroy, transfert sa production genevoise aux États-Unis. Huit employés, créent alors Acqiris SA afin de maintenir ces compétences dans la région.

La société connaît le succès. Si bien qu’elle est absorbée dix ans plus tard par un autre géant outre-Atlantique, Agilent. L’équipe suisse, forte désormais de 59 employés, est intégrée dans Keysight, une division d’Agilent qui s’en séparera en 2014. Trois ans plus tard, Keysight choisira de se focaliser sur certains marchés stratégiques à ses yeux. L’équipe genevoise, et sa quarantaine d’employés (Keysight ayant centralisé de nombreuses fonctions), n’en fait pas partie. Les Américains entendent fermer leur bureau dans le canton.

Les Suisses se rebiffent à nouveau pour préserver ces emplois au bout du lac. Ils recréent et reprennent la marque Acqiris à Keysight, qui voit d’un bon œil cette externalisation. Le groupe américain deviendra même rapidement un grand client. Mais la nouvelle version d’Acqiris a besoin de financement et peine à convaincre les banques, qui ne savent s’il faut y voir une start-up ou une PME traditionnelle et ignorent à quel point le marché de la carte de mesure ultraprécise est porteur. La frilosité l’emporte sur le goût du risque, comme souvent dans les milieux bancaires depuis la crise financière.

Le groupe sollicite en désespoir de cause la FAE, installée en face de chez elle à Plan-les-Ouates et qui a pour mission d’apporter des solutions de financement aux entreprises du canton.

Un million de francs



La FAE cautionne alors un investissement de l’ordre d’un million de francs conjointement avec Cautionnement romand, une structure apparentée mais au niveau fédéral. Si Acqiris n’arrive pas à rembourser le prêt bancaire, ces organismes prennent autrement dit sur elles. Une banque refuse mais une autre accepte.

Et Acqiris renaît de ses cendres. Les 24 employés basés à Genève, tous actionnaires de la société, reprennent une partie des activités et convainquent vite de nouveaux clients. La société, lancée en août 2017, est bénéficiaire cinq mois plus tard.

Être resté en Suisse, aux yeux de son directeur Didier Lavanchy, est cohérent. «Dans l’industrie 4.0, les tâches à haute valeur ajoutée sont chères à travers le monde et les tâches répétitives sont automatisées, indique-t-il. La Suisse et Genève, dont l’écosystème est riche, ont les atouts pour se démarquer, surtout pour une PME exportatrice comme la nôtre.»

Les cartes d’Acqiris, réputées dans leur marché de niche, s’écoulent auprès d’équipementiers en Chine, au Japon, aux États-Unis et en Europe. Didier Lavanchy espère rapidement atteindre un chiffre d’affaires à hauteur de 20 millions de francs et recruter de nouveaux collaborateurs. (TDG)