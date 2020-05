Rémy Pagani veut de l’argent pour promouvoir le vélo

La reprise d’une partie de l’activité économique dès lundi risque de poser de gros problèmes de circulation en raison, notamment, de l’offre amoindrie en transports publics (respect des règles sanitaires). L’une des solutions est de convaincre une partie des automobilistes de se déplacer à vélo. Pour les inciter à changer de mode de transport, le conseiller administratif et député Rémy Pagani compte sur des coups de pouce financiers.

«Lors de sa séance de mercredi, le Conseil administratif a validé ma proposition de soumettre au Conseil municipal un crédit de 500 000 francs destiné à encourager l’utilisation du vélo, explique-t-il. Chaque personne domiciliée dans la commune pourrait ainsi bénéficier d’une aide de 50 francs pour la réparation d’un vélo et de 100 francs pour un achat, que le modèle soit électrique ou non.» Le conseiller administratif espère que le Conseil municipal traitera le sujet en urgence et le votera sur le siège mardi ou mercredi prochain.

Dans la foulée, l’élu de SolidaritéS aimerait que le Municipal se penche sur le rapport concernant sa proposition d’amélioration de la piste cyclable sur le pont du Mont-Blanc et l’Horloge fleurie. «Cela aurait un sens car le projet peut aussi s’inscrire dans le cadre des mesures cyclables Covid-19», précise Rémy Pagani.

Interdiction de siéger

Reste à savoir si le Municipal aura la possibilité de siéger la semaine prochaine. Sa présidente, Marie-Pierre Theubet, a en effet reçu vendredi un courrier de Thierry Apothéloz, le conseiller d’État responsable des communes, la sommant d’annuler toutes les séances prévues en mai. D’une part du fait que l’ordre du jour ne justifie pas leur tenue en regard de la situation sanitaire, d’autre part parce que les mesures de protection proposées seraient insuffisantes.

Au-delà de ce différend entre Canton et Commune, il faut souligner que l’offensive procyclistes de sieur Pagani est, pour sa part, en parfaite harmonie avec l’impulsion cantonale en faveur des alternatives à la voiture qu’entend donner le conseiller d’État Serge Dal Busco, le patron des Infrastructures.

«L’une des priorités consiste à favoriser activement les mobilités douces, de manière à compenser en partie la capacité réduite des transports collectifs et à éviter un report massif vers la voiture individuelle», résumait jeudi 30 avril le conseiller d’État. Et de préciser que les Transports publics genevois (TPG) ne seront pas en mesure de transporter plus que 40% du nombre usuel de passagers.

Aide cantonale aux communes

Il y a par conséquent un gros effort à faire, qui ne peut évidemment se limiter à la Ville de Genève. Prenant cette fois sa casquette de député, Rémy Pagani lance des propositions à l’échelon cantonal. Il dépose avec le groupe Ensemble à Gauche devant le Grand Conseil une demande de crédit d’investissement de 1million de francs.

«La moitié de cette somme servirait à offrir aux fournisseurs de vélos (réparation, location, vente) un montant de 50 francs pour chaque prestation, détaille-t-il. Les autres 500 000 francs sont un soutien aux communes qui implanteraient des supports pour vélos sécurisés sur leurs territoires.»

Pas prêt de partir

Ce projet n’est pour l’heure pas à l’ordre du jour de la session parlementaire qui se déroulera lundi et mardi. Mais Ensemble à Gauche demandera lundi son ajout et, vraisemblablement, la discussion immédiate. «L’urgence écologique nous imposait déjà de revoir notre mode de vie, c’est finalement l’urgence sanitaire qui apportera cette prise de conscience», écrit Rémy Pagani dans l’exposé des motifs.

Ces propositions sont-elles le cadeau d’adieu du conseiller administratif, qui quittera cette fonction le 30 mai? «Oh, mais je reste député, s’amuse-t-il. Et je compte continuer très longtemps.»