Religion, science et santé débattus au Campus Biotech

Quel est le lien entre l’âme, le corps et le disque dur? Le prochain Artificial Intelligence Geneva Summit, qui se tient mercredi 6 novembre au Campus Biotech de Sécheron, s’emploiera à répondre à cette question. «Du corps et de l’âme: médecine et religion à l’aune de l’intelligence artificielle», ainsi s’intitule cette troisième édition du sommet. Au menu des conférences cet après-midi, qui se déroulera de 13 h 30 à 18 h 45, suivi d’un buffet dînatoire: des scientifiques, des médecins, des ingénieurs, mais aussi des religieux (représentant les trois religions monothéistes), des historiens ou encore des spécialistes en théologie.

«Notre sommet ne s’adresse pas qu’à des spécialistes, assure Nicolas Capt, l’un des organisateurs de l'événement. Il y a déjà beaucoup de conférences sur la technologie où ne viennent que des geeks, et des colloques médicaux fréquentés uniquement par des médecins. Notre but est d’établir un trait d’union entre les spécialistes et la cité.»

Si le lien entre science et médecine est évident au vu des progrès techniques réalisés ces dernières années, celui avec la religion est moins clair. Quels aspects la technologie et la spiritualité ont-ils en commun? «Il y a mille questions, s’enflamme Nicolas Capt. La place de Dieu dans un futur de plus en plus technologique, par exemple. Ou la toute-puissance remise en question par la machine. Ou encore la question de l’âme pour une intelligence artificielle dotée de sentiments et d’émotions, par exemple.»

Toutes les conférences seront données en français, à l’exception d’une seule, en anglais. Les billets sont à 99 francs incluant le buffet dînatoire, les tarifs réduits à 75 fr.

Note: Artificial Intelligence Geneva Summit 2019, Campus Biotech, Chemin des Mines 9. 6 nov, 13 h 30-18 h 45. Info et réservations sur www.aigs.ch